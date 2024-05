Autobusem pod sam peron kolejowy? Taki pomysł ma nowa gorzowska radna

W bezpośrednie okolice przystanku kolejowego nie dojeżdża komunikacja miejska. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe są przy ul. Warszawskiej, a to kilkaset metrów od torów kolejowych. Ten stan rzeczy chce jednak zmienić radna Agnieszka Cierach z Trzeciej Drogi. Do rady dostała się po tym, gdy z mandatu zrezygnowała Marta Bejnar-Bejnarowicz (od 1 czerwca będzie architektem miejskim). W tym tygodniu napisała do prezydenta miasta interpelację w sprawie utworzenia przystanku komunikacji miejskiej w okolicy przystanku kolejowego Gorzów Wschodni.

"Ani żywej duszy, ani kiosku"

Czy będzie możliwość poprowadzenia autobusu w okolice przystanku kolejowego? Odpowiedzi władz miasta należy spodziewać się jeszcze w maju. Jeśli magistrat zdecydowałby się skierować autobusy w tę część miasta, na pewno nie będzie to w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. W związku z tym, że ul. Teatralna została podzielona na dwie części, autobusy musiałyby korzystać z ul. Żytkowskiego, a następnie z ul. Spichrzowej. Po niedzieli rozpoczyna się jednak przebudowa tej ostatniej. Termin jej zakończenia to 7 lipca 2025.

Co z przystankiem przy Plastyku?

Jedynym ułatwieniem dla pasażerów kolei, miłośników teatru czy uczniów, może być przystanek przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Został uruchomiony 2 stycznia tego roku i miał służyć autobusom i tramwajów. Tramwaje zatrzymywały się przy nim jednak tylko cztery dni. Po tym, gdy wysiadającą z tramwaju nastolatkę potrącił samochód, władze miasta postanowiły zawiesić przystanek dla tramwajów. Będą się one tu zatrzymywać, gdy zostanie zmienione funkcjonowanie pobliskiej sygnalizacji świetlnej. Co konkretnie ma się zmienić? Tramwaje dojeżdżające do przystanku mają wzbudzać czerwone światło dla samochodów jadących od strony urzędu miasta i Białego Kościółka. Kiedy tramwaje ponownie będą zatrzymywać się przy Plastyku, nie wiadomo. Na razie przy przystanku zatrzymują się autobusy linii 122. W dni robocze od rana do wczesnego wieczora kursuje ona średnio co czterdzieści minut.

