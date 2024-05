Aż 12 nowych kierunków na UZ. Nabór rusza 1 czerwca! Studia także dla osób 40 plus. Za darmo!

Nanotechnologia na topie

Uniwersytet Zielonogórski co roku stara się wyjść z nową ofertą, ciekawą dla młodych ludzi. Trudno jednak mieć pewność, które kierunki będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Z doświadczenia wiemy, że decyzje maturzystów bywają czasem zaskakujące.

W ubiegłym roku np. nie spodziewano się, że aż tak popularna będzie fizjoterapia. Zgodę na uruchomienie kierunku ministerstwo zdrowia wydało w ostatniej chwili. Okazało się jednak, że wystarczył jeden dzień, by wpłynęło tyle podań, ile było przygotowanych miejsc.

Na pewno duże nadzieje UZ wiążę z uruchomieniem kierunku nanotechnologia. Jak zauważa dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej, oferta kierowana jest do młodych ludzi, którzy lubią przedmioty ścisłe i pasjonują się inżynierią. Kierunek nanotechnologia popularny na zachodnich uczelniach. W Polsce prowadzą go zaledwie trzy uczelnie. UZ się udało, dzięki dofinansowaniu programu w kwocie 13 mln zł i bogatemu doświadczeniu w pracy naukowej.

Nanotechnologia polega na manipulacji materią w nanoskali (nanometr to jedna miliardowa metra), tworzeniu i badaniu nowych materiałów i urządzeń, w tym narzędzi diagnostycznych i nanoczujników. Praca nanotechnologa polega na projektowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów związanych z obserwacją i badaniem nanostrukturalnych układów (organicznych lub nieorganicznych), często w bliskiej współpracy z naukowcami z innych dyscyplin.