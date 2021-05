Aż trudno uwierzyć, jak dużo zielonogórskich kamienic przeszło metamorfozę w ostatnich latach. Pamiętacie, jak wyglądały przed zmianami?

Co roku miasto dofinansowuje remonty zielonogórskich kamienic, które są w rejestrze zabytków . I w tym roku można składać wnioski, by postarać się o dotację.

Tyle z formalności. Zachęcamy Was do obejrzenia zdjęć odnowionych kamienic w Zielonej Górze. To tylko część zmian. Może i w Waszej okolicy doszło do takich spektakularnych metamorfoz?