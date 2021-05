Babimost. Osobowość Krumska 2021. Mimo pandemii tradycja jest kontynuowana 1 maja. Znamy laureatów

Osobowości Krumskie 2020. Mimo koronawirusa kapituła nie rezygnuje z tradycji

To już tradycja – co roku 1 maja wręczana jest łopata – nietypowa nagroda i tytuł Osobowość Krumska. Koronawirus nie wystraszył kapituły. Choć wyróżnienie będzie przekazane w inny sposób. Komu? Ten zaszczytny tytuł otrzymuje listonosz Tomasz Krieger. Ale to jeszcze nie wszystko, co przygotowuje Karczma Taberska.