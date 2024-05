Bajkowa plaża w Lubuskiem. Dzieciaki mają tutaj raj! Woda jest czysta i płytka. A plaża schowana w lesie!

O czym mowa? O jeziorze Lubikowskim! Woda w nim jest przejrzysta i czysta jak łza. Nic więc dziwnego, że co roku trafia do czołówki najczystszych jezior w regionie. A w tym roku trafił się jeszcze jeden powód do radości: podniósł się jej poziom. - Niski poziom wód w naszych jeziorach był przerażający, po ostatnich intensywnych opadach deszczu jest zadowalający - napisał jeszcze przed wiosną na facebooku wójt Przytocznej Bartłomiej Kucharyk i załączył dwa zdjęcia jeziora Lubikowskiego

Jezioro Lubikowskie - różnicę widać gołym okiem

Oczywiście nie wiadomo czy taki stan wody utrzyma się do wakacji albo jak się zmieni. Trzymamy jednak kciuki, by ewentualne zmiany były tylko na lepsze.

Jezioro Lubikowskie - największe i najgłębsze w gminie

Biorąc pod uwagę wielkość jezior Pojezierza Lubuskiego plasuje się ono na 4 miejscu. Ma urozmaiconą linię brzegową oraz wiele zatok. W jego południowo-wschodniej części znajduje się malownicza wyspa, nazywana przez miejscową ludność „Wyspą Konwaliową” (ok. 5 ha pow.). Wyspę w całości porasta gęsty las bukowy z licznymi stanowiskami starych dębów i innych drzew liściastych. Podszycie lasu stanowi masowo rosnąca konwalia i paproć orlica. Rośnie tu również lilia złotogłów.

"Z zachodniej strony wyspy widoczny jest wysoki, przeciwległy brzeg zwany „ Górą Czarownic”, wcinający się w jezioro długim, wąskim półwyspem. Nieco dalej wznosi się „Góra Borsucza”. Wzgórza owiane są legendami. Osobliwością jeziora jest jego przezroczysta woda o niewielkiej zlewni w okolicach sąsiednich gmin i Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Ta czystość wody umożliwia oglądanie dna nawet do głębokości 5-7 m, co stwarza idealne warunki do podwodnych wojaży płetwonurków. Jezioro doskonale nadaje się też do uprawiania żeglarstwa. Atrakcje te uzupełniają: sport wędkarski – szczególnie z kajaków lub łodzi oraz polowanie na ptactwo wodne. Jezioro z rybackiego punktu widzenia jest typem sielawowym, średnio żyznym, głębokim. Licznie są tu reprezentowane: okoń, szczupak, węgorz, miętus, leszcz i płoć – mniej lin i krasnopióra.