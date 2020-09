Bakterie coli w wodzie w Zielonej Górze. Część mieszkańców dzielnicy Zawada nie może spożywać nieprzegotowanej wody z wodociągów

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja poinformowały o bakterii coli, która została wykryta przez sanepid w wodzie w dzielnicy Zawada. W związku z tym woda w części wschodniej miejscowości Zawada (ograniczonej ulicami Kożuchowską, Zielonogórską, Torfową i Szkolną) nie nadaje się do celów spożywczych.

Nieprzegotowana woda nie nadaje się do:

picia,

przygotowania posiłków i potraw,

do mycia i płukania warzyw i owoców,

do produkcji żywności,

mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością,

kąpieli noworodków powinna

Woda przez mieszkańców wschodniej części Zawady może być używana do spożycia wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów sanitarno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych.

Bakterie coli w wodzie. Prace naprawcze potrwają do 20 września

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja zapewniają w specjalnie wydanym komunikacie, że podjęto działania naprawcze, mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm. Termin wykonania wszystkich prac to 20 września. W przypadku otrzymania normatywnych wyników wody przed tym terminem mieszkańcy zostaną poinformowani.