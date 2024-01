Balet na nowy rok. To był magiczny koncert i zaproszenie od tańca. Z kalendarzem w tle. Zielona baletową Górą

Dziadek do orzechów i inne tańce, czyli noworoczny koncert baletowy

Tematyka „Dziadka do orzechów” wiążę się właśnie z okresem świąteczno-noworocznym. Stąd nawiązanie do tej sztuki.

Mieliśmy więc też okazję zobaczyć m.in. walc z suity baletowej „Maskarada” Arama Chaczaturiana, który związany jest z karnawałem. Nogi same rwały się do tańca… Były też inne wariacje np. z „Don Kichota” na podstawie powieści Miguela de Cervantesa.

Każdy występ baletowy to duże przeżycie

Takie koncerty to też okazja do spotkań z tancerkami, które wyjeżdżają z Zielonej Góry na studia albo do szkoły baletowej, ale chętnie wracają tu kiedy tylko mogą. Była też dziewczyna, która po wyjeździe do szkoły baletowej wróciła na zajęcia do zielonogórskiej sekcji, bo właśnie tu czuła się najlepiej.