Bartosz Zmarzlik ma gest! Oddaje na licytację swój złoty medal za indywidualne mistrzostwo świata. A wszystko to dla Niny Słupskiej

- Łzy, radość, szczęście - tak czułem się wjeżdżając na metę w Toruniu, w finałowej rundzie Grand Prix w 2019 roku. Właśnie wtedy, po raz pierwszy, zdobyłem tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Teraz, na aukcję dla Niny, przekazuję rzecz dla mnie niebywale ważną, o której marzyłem od dziecka i do której dążyłem krok po kroku - to złoty medal za zwycięstwo w mistrzostwach świata. Wspomniany medal postanowiłem przekazać na licytację, by pomoc Ninie, która jest na starcie swojego życia i również ma swoje marzenia. Pomóżmy, aby miała szansę je spełniać - napisał na swojej stronie na Facebooku Zmarzlik, na co dzień żużlowiec Stali Gorzów i dwukrotny zdobywca tytułu mistrzowskiego.