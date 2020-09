Bartosz Zmarzlik znów był blisko złota. Nie udało się. Żużlowym mistrzem Polski Maciej Janowski

Duże brawa należą się też innym reprezentantom lubuskich klubów. Świetnie ścigał się kolejny zawodnik gorzowskiej Stali Szymon Woźniak, który ostatecznie wjechał na trzeci stopień podium. Bardzo dobrze radził sobie również Patryk Dudek z Falubazu Zielona Góra, któremu bardzo niewiele brakowało do tego, by stanąć pod taśmą startową w wyścigu finałowym. Już niemal do niego wjeżdżał, ale atak rywala zielonogórzanin przypłacił wypadkiem.

- Jestem bardzo szczęśliwy, bo w trzeciej i czwartej serii zawodów bardzo się pogubiłem, myślałem, ze to już koniec – mówił Bartosz Zmarzllik tuż przed wejściem na podium. - W półfinale było lepiej, a w finale już bardzo dobrze. Srebro też lubię, srebro też jest ładne, wracam do domu szczęśliwy

„To jest jak spełnienie marzeń"

Z kolei Szymon Woźniak powiedział: - Jestem przeszczęśliwy. Wiadomo, że brązowy medal, to nie to samo, co tytuł mistrzowski, który miałem okazję zdobyć trzy lata temu. Ale wierzcie mi, że po takich perturbacjach, jakie przeżywałem w tym sezonie, miejsce na podium indywidualnych mistrzostw Polski jest jak spełnienie marzeń, jeszcze do mnie to nie dociera.