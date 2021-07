Bartosz Zmarzlik znów poza podium w turnieju Grand Prix, a przecież niemal witał się z finałem

W 13. gonitwie Bartosza Zmarzlika pokonał Artiom Łaguta, a w kolejnym wyścigu najszybszy był inny Rosjanin Emil Sajfutdionow. Cała trójka z 10 punktami przewodziła stawce przed ostatnią serią turnieju. Na siódme miejsca spadł Maciej Janowski, który w 15. biegu finiszował trzeci. Wrocławianin wygrał gonitwę otwierającą piątą serię i w ten sposób zapewnił sobie miejsce w półfinale. Już wcześniej taką pozycję zagwarantował sobie Bartosz Zmarzlik, ale w 19. wyścigu znakomicie zaznaczył to, że ma wielką ochotą na odegranie w turnieju znaczącej roli. Na pierwszym łuku lepsi okazali się Martin Vaculik i Emil Sajfutdionow, ale gorzowianin rzucił się w pogoń. A, że jego motocykl był bardzo szybki, to na dystansie poradził sobie z mocnymi rywalami.

Mistrz świata: Ewidentnie popełniłem błąd

Zaraz po starcie do pierwszego półfinału wydawało się, że Bartosz Zmarzlik pewnie pomknie po awans do finałowej gonitwy. Zawodnik Stali był najszybszy na starcie, ale źle pojechał na pierwszym łuku. Po wewnętrznej części toru wyprzedził go Emil Sajfutdionow, a po zewnętrznej wysforował się przed niego Fredrik Lindgren. Rywale odjechali gorzowianinowi. Odjechał też awans do finału…