Bartosz Zmarzlik znów to zrobił! Zdobył Złoty Kask, ale musiał się bardzo mocno napracować

Bartosz Zmarzlik bardzo dobrze rozpoczął zielonogórski turniej. Podobnie, jak lider miejscowego Falubazu Patryk Dudek, wygrał swój inauguracyjny wyścig. Różnica między tymi zwycięstwami polegała jednak na tym, że mistrz świata od startu do mety przewodził stawce, a „DuZers” dopiero na ostatnich metrach wyprzedził prowadzącego Bartosza Smektałę. Po dwa punkty zdobyli Szymon Woźniak (Stal) i Mateusz Tonder (Falubaz). Zdecydowanie bardziej musiał się napracować zielonogórzanin, który na drugie miejsce przedarł się z ostatniej pozycji. Spośród Lubuszan nie punktował tylko kapitan Falubazu Piotr Protasiewicz, ale jak się później okazało całe zawody mógł uznać za udane.

W drugiej serii Mateusz Tonder nie punktował, a wygrywali m.in. Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz. Ten drugi, w ósmym biegu kapitalnie pojechał na pierwszym łuku, wyprzedzając rywali po zewnętrznej części toru. Najsłabszym start w tej gonitwie miał Bartosz Zmarzlik, ale szybko wysforował się na drugie miejsce i do samej mety próbował wyprzedzić zielonogórzanina.

Czołówka klasyfikacji po dwóch seriach: Patryk Dudek – 6 pkt, Bartosz Zmarzlik, Jarosław Hampel, Paweł Przedpełski – po 5, Szymon Woźniak, Wiktor Lampart – po 4.

Mariusz Kapała / GL

Znów słaby start Bartosza Zmarzlika

Trzecią serię od zwycięstwa rozpoczął Szymon Woźniak, który po dwóch „dwójkach” za plecami przywiózł m.in. zielonogórzan Mateusza Tondera i Piotra Protasiewicza. Niespodzianką było ostatnie miejsce Jarosława Hampela. W kolejnym wyścigu znów kiepsko spod taśmy startowej ruszył Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata zamykał stawkę, ale najpierw wyprzedził Tobiasza Musielaka, a tuż przed metą Dominika Kuberę. Tym razem gorzowianina pokonał Paweł Przedpełski. W 12. wyścigu doszło do kolejnej niespodzianki. Niepokonany dotąd Patryk Dudek przegrał ze wszystkimi rywalami, a należy dodać, że do tej pory byli nisko notowani w turnieju. Wygrał Jakub Miśkowiak przed Kacprem Woryną i Glebem Czugunowem. W tej sytuacji doszło do zmiany lidera, został nim torunianin Paweł Przedpełski.