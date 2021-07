Bartosz Zmarzlik zrobił to pierwszy raz w karierze. Wygrał też połowę biegów w lidze

To jeszcze nie wszystko! W piątkowym meczu w Częstochowie Zmarzlik dokonał jeszcze jednego wyczynu. Wyobraźcie sobie, że dwukrotny mistrz świata ma już w lidze więcej wygranych niż przegranych wyścigów. Przed meczem z Włókniarzem Zmarzlik odjechał w lidze 902 biegi, z których wygrał 450 (to dorobek łącznie z barażami z 2019). Po meczu w Częstochowie pan Bartosz ma już odjechanych 908 wyścigów, z których 456 rozstrzygnął na swoją korzyść. Tym samym Zmarzlik wygrał już 50,22 proc. swoich ligowych startów! To dorobek wprost imponujący!

W uzupełnieniu statystyk dodajmy, że kapitan Moich Bermudów Stali Gorzów wystąpił do tej pory w 184 ligowych spotkaniach żółto-niebieskich. Zdobył w nich 1931 punktów, a oprócz tego 94 bonusy. Daje mu to średnią 2,230 pkt./bieg.