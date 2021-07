Basen w CRS w Zielonej Górze otwarty od 29 maja, a strefa saun wciąż zamknięta. Dlaczego? Czy jest szansa na jej otwarcie?

- CRS jest dla mnie najlepszą rzeczą w mieście. Na basen chodzę tak często jak tylko mogę. Nie rozumiem, dlaczego wciąż jednak jest nieczynna strefa relaksu – mówi pan Tomasz. – Przecież to jest świetne uzupełnienie oferty. I jakże ważne dla zdrowia.

Nie tylko w internecie rozgorzała dyskusja na temat nieczynnej strefy relaksu w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. Długie dyskusje można usłyszeć w nielicznych i pełnych gości saunach w mieście.

Strefa saun w CRS wciąż jest zamknięta - Przyjechałem tu, do sauny, prosto z basenu w CRS. Zawsze tak robiłem. Wygodne było dla mnie to, że strefa saun była przy basenie. Teraz tak długo pozamykane, że chyba już jej w tym roku nie otworzą – mówi pan Bogdan, który korzysta teraz z sauny w jednym z zielonogórskich hoteli.

- Strefa saun w CRS to był dla mnie strzał w dziesiątkę. Pod ręką basen, siłownia. Wszystko to mi się pięknie łączyło – przyznaje pan Sebastian. – Są jakieś poważne problemy, że ta strefa relaksu wciąż jest zamknięta? Przecież w wielu miejscach takie z powodzeniem działają.

Do redakcji napisał także pan Krzysztof. Uważa on, że strefa saun jest ciągle zamknięta, bo nikt nie chce jej prowadzić. Trudno znaleźć nowego najemcę. Jego zdaniem powinno ją przejąć miasto.

- Skoro komuś prywatnemu opłacało się przez tyle lat prowadzić ten biznes, to tym bardziej miasto mogłoby to robić. Odpadłyby mu koszty wynajmu pomieszczeń, bo przecież to własność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – zaznacza pan Krzysztof i nie może się już doczekać, kiedy będzie mógł także skorzystać ze strefy saun w CRS.

Basen w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze otwarty został ponownie od 29 maja, strefa saun pozostaje zamknięta pixabay Co dalej ze strefą saun w CRS? Centrum Rekreacyjno-Sportowe ciesz się od lat dużą popularnością wśród mieszkańców i gości. Dlatego wielu z nich bardzo odczuło zamknięcie obiektu z powodu pandemii koronawirusa. Teraz nie kryją zadowolenia, że od 29 maja mogą popływać (pływania czynna jest od 6.00 do 22.00, w weekendy od 7.00 do 22.00). Od 26 czerwca 2021 limit osób przebywających na basenie to 375.

- Atrakcją dla wielu osób była też strefa saun. Profesjonalnie prowadzona. Nie to co jest przy innych basenach. Tutaj obowiązywała strefa nagości, były przestrzegane wszelkie zasady i organizowane rytuały, imprezy – wspomina pani Mariola. – Z tego powodu na brak klientów prowadzący nie mogli narzekać. Zwłaszcza popołudniami i wieczorami było dużo ludzi.

Sytuacja jednak zmieniła się w czasie pandemii koronawirusa. Po pierwszym zamknięciu zmienił się prowadzący. Ale ponownie otworzył strefę saun tylko na miesiąc, bo znów koronawirus wszystko pozamykał. Co dalej?