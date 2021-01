Basen w Gubinie otwarty! Na pływalnię wejdą jednak tylko zawodnicy z licencją

Kiedy otwarcie siłowni? Branża fitness zapowiada protest 1 lutego. "Prawo jest po naszej stronie, to działania rządu są bezprawne"

Siłownie i kluby fitness z całej Wielkopolski dołączają do ogólnopolskiej akcji #OtwieraMY. To kolejna branża po gastronomii, hotelarstwie i turystyce, która stawia rządowi veto. 1 lutego planują protest i niezależnie od decyzji rządu chcą ponownie się otworzyć. - Prawo jest po naszej stronie. To rząd, nakazując nam zamknięcie interesów, działa bezprawnie - mówi Sebastian Gazda, właściciel sieci klubów Fitness Up z Przeźmierowa. Co więcej, branża fitness planuje pozew wobec Skarbu Państwa.