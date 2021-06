Basen w Sulechowie ponownie otwarty. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia, choć nie wszystkie atrakcje działają

Od 1 czerwca sulechowski basen ponownie zaprasza wszystkich miłośników pływania. Będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-19.00. Już pierwszego dnia, podczas otwarcia, na liczbę osób chętnych do skorzystania z pływackiej rozrywki nie można było narzekać. Jako pierwsi przetestowali wodę sulechowscy artylerzyści podczas rozegranych tego dnia Mistrzostw 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w pływaniu.

Basen w Zielonej Górze wreszcie otwarty! Co się zmieniło?

Otwarcie basenu w Sulechowie. Teraz jest otwarty codziennie w godzinach 11.00 - 19.00 Tomasz Rybarczyk

Basen w Sulechowie otwarty. Wreszcie można się zrelaksować jak dawniej

- Wreszcie! Tak długo czekaliśmy na ten moment. Pływanie w moim przypadku to jak rehabilitacja. Od dawna narzekam na kręgosłup i inne bóle. Jak regularnie chodziłem na basen, to nie odczuwałem takich dolegliwości - przyznaje pan Krzysztof.

Nie tylko mieszkańcy Sulechowa chętnie korzystają z pływalni. Do miasta przyjeżdżają też osoby z innych miejscowości, także z Zielonej Góry, bo chwalą sobie kameralność obiektu.