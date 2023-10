Baseny w Słubicach doczekały się remontu. Będzie się można tu wykąpać już w przyszłym roku!

Na początku mojej kadencji i po powołaniu nowego prezesa SOSiR-u pokusiliśmy się o zrobienie ekspertyzy technicznej basenów. Okazało się, że grunty pod basenami i za ich bocznymi ścianami są wymyte ze względu na nieszczelności. Groziło to katastrofą budowlaną, dlatego zdecydowaliśmy, że baseny będą nieczynne – mówi Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic.

Umowa podpisana, rusza remont

To jednak się zmieni. W drugiej połowie września władze SOSiR-u podpisały umowę z wykonawcą na modernizację słubickich basenów. – Jestem optymistycznie nastawiony i sądzę, że w przyszłym roku, co prawda w połowie sezonu, ale napełnimy je wodą i mieszkańcy i goście będą mogli się cieszyć nowymi basenami – przyznaje M. Olejniczak. - Kilka lat starań, negocjacji z konserwatorem zabytków, szukania funduszy pozwoliło na przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy na remont basenu. Inwestycja ma trwać 10 miesięcy, więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to basen otworzymy na koniec lipca przyszłego roku - mówi Krzysztof Murdza, prezes zarządu SOSiR.