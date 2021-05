Bazar Rzeka cieszy się coraz większą popularnością. A przecież to dopiero druga edycja tego wydarzenia

Co wyjdzie z połączenia urokliwego miejsca nad rzeką, inspirujących spotkań i jednej z najstarszych form aktywności ludzkiej? My wymyśliliśmy Bazar Rzeka nad Odrą w Cigacicach. Pierwsza i druga edycja już za nami. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni odbiorem i atmosferą jaką udało się wspólnie stworzyć - mówią organizatorzy.

Bazar Rzeka będzie cykliczną imprezą w Cigacicach

Wydarzenie będziemy organizować cyklicznie w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Majowy Bazar zakończył koncert grupy Drewno, która zabierała nas w słowiański mikrokosmos. W tym klimacie odbyło się wspólne muzykowanie przy ognisku.

A co na samym Bazarze? Dużo ziół i innych dzikich roślin w strefie Entropil. Swoje produkty wystawili lokalni wytwórcy żywności ekologicznej. Cigacice to port, a port to otwartość na świat, przepływ idei, towarów. Na drugim Bazarze „popłynęliśmy” do Grecji i Bułgarii. Przywiezione stamtąd pyszne produkty i rzecz jasna o pewnym rodowodzie cieszyły się dużą popularnością. I jeszcze sztuka, bo jest ważna. Sztuka, która uwzniośla, sztuka użytkowa i ta naturalna, recyklingowa, taka która jest częścią zamkniętego obiegu przyrody. Bez konieczności produkowania nowych, syntetycznych śmieci.