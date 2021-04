Bazar Rzeka, czyli co można kupić nad Odrą. Pierwsza edycja giełdy w Cigacicach za nami

Baza Rzeka - powrót do natury

Jedną z głównych idei spotkania było zachęcenie do powrotu do natury i korzystania z tego, co wokół nas rośnie. Autorzy projektu przekonywali o leczniczych walorach naturalnych ziół i dziko rosnących roślin, które można spotkać w przydomowych łąkach, trawach oraz nad rzekami. Tłoczono także olej z rodzimych nasion, a fachowych porad udzielali wykształceni i wyszkoleni zielarze-fitoterapeuci. Była to pierwsza edycja Bazaru Rzeka i zgodnie z zapowiedzią odbędą się kolejne.