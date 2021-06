Będą kolejne zielone przystanki w Zielonej Górze. A przy nich drzewa, krzewy, byliny... Podpowiadamy, które punkty miasta nam się zazielenią

Okazuje się, że zielone przystanki zostały wpisane do miejskich programów związanych z ekologią i elektromobilnością. A to daje szanse na pozyskiwanie na nie środków zewnętrznych.

- Działamy z panią Agnieszką Kochańską - ogrodnikiem miejskim - by te zielone przystanki rzeczywiście powstawały - mówi Paweł Zalewski.

Okazuje się, że już podczas ostatnich konsultacji mieszkańcy zwracali uwagę, że zazielenić by się przydało przystanek przy Castoramie, przy ul. Zjednoczenia. I to będzie robione! Zostanie posadzonych co najmniej 5 drzew, zaplanowano odkrycie gruntu pod byliny i krzewy czy rabaty.

- Myślę, że to zadanie powinno zostać zrealizowane jeszcze jesienią tego roku - wyraża nadzieję radny.