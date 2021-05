Będzie więcej ławek w Zielonej Górze. Mieszkańcy podpowiedzieli, gdzie ich brakuje. Może i na Twoim osiedlu się pojawią? Sprawdź!

- To moja żona podsunęła mi ten temat - wyjaśniał nam wcześniej radny Zielonej Razem, Filip Czeszyk. - Ze względu na to, jaki zawód wykonuje, często pracuje z osobami wykluczonymi. Była na warsztatach dotyczących grup wykluczonych. Rozmawialiśmy na ten temat i to właśnie moja żona przekazała mi, że jednym z powodów wykluczenia seniorów, osób starszych ze społeczeństwa, są utrudnienia infrastrukturalne. Czyli brak ławek.

Niby prosta sprawa, ale dla wielu tak ważna. By móc przysiąść w drodze do lekarza czy na zakupy . Czasem pokonanie kilkunastu metrów dla wielu jest już kłopotliwe. Trzeba usiąść, odpocząć, złapać oddech.

Kiedy w Zielonej Górze pojawią się nowe ławki? Gdzie staną dodatkowe siedziska?

- Chcemy te propozycje zweryfikować do końca maja - mówi radny Filip Czeszyk. - W przypadku, gdy lokalizacje będą się powielały albo znajdują się blisko siebie, będziemy się konsultować, by zdecydować, w którym miejscu ostatecznie taką ławkę postawimy. To będzie więc wymagało od nas tzw. wizji lokalnej. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się te potrzeby zaspokoić na poziomie 30-40 proc. Zobaczymy, jak nam budżet na to pozwoli.

Akcja będzie kontynuowana w przyszłym roku. Nieustannie można wskazywać lokalizacje.