Będziemy wspominać Gorzowski Sierpień. Jak będą wyglądać obchody?

31 sierpnia 1982 r. to jedna z ważniejszych dat w historii Gorzowa. Tego dnia po południu w centrum miasta doszło do największej demonstracji politycznej na Ziemi Lubuskiej. Przeciwko trwającemu dziewiąty miesiąc stanowi wojennemu protestowało tu - według szacunków - 5 tys. osób. Ówczesna władza postanowiła jednak stłumić protest i doszło do regularnych starć między gorzowianami a milicją.

To, co miało wtedy miejsce, zwykło się nieoficjalnie nazywać Wydarzeniami Gorzowskimi. Zdaniem ekspertów, bardziej prawidłowa byłaby jednak nazwa Gorzowski Sierpień. Od kilku lat jego rocznica obchodzona jest uroczyście. Tak też będzie w tym roku.

Gorzowski Sierpień. Jak mają wyglądać obchody?

- Główne uroczystości odbędą się 31 sierpnia o 17.00. Będzie m.in. apel wojskowy, wręczenie odznaczeń państwowych - mówi nam Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody.

39. rocznica największej demonstracji politycznej w tym roku przypada we wtorek. Będzie ona jednak wspominana także wcześniej. W sobotę poprzedzającą rocznicę (28 sierpnia) odbędzie się koncert. Będzie on w ramach cyklu „Dobry Wieczór Gorzów”. Tego dnia na scenie stojącej na Starym Rynku zaplanowany został koncert „Pieśni naszych czasów” z udziałem Łukasza Nowaka i Marcina Snokowskiego. W trakcie zabrzmią pieśni największych bardów ostatniego stulecia, m.in. Bułata Okudżawy, Jaromira Nohavicy czy Włodzimierza Wysockiego.

Z obchodami Gorzowskiego Sierpnia powiązany będzie też Bieg Solidarności. On z kolei został zaplanowany na niedzielę 29 sierpnia.