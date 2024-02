Bez prądu w lubuskim. Gdzie 1.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

miejscowości Płoty: ul. Leśna 21, 23 1.02 od godz. 8:30 do 13:00

Sulechów: ul Odrzańska: 12, 20, 21, 22, 54. 1.02 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Bojadła: ul. Cmentarna, Kolejowa od 7 do 18, 21, działki 578/3, 579, 582/2, stacja bazowa telefonii komórkowej, Krótka, Nowa, Sławska 23, działka 429/4, stacja uzdatniania wody, Słowikowa 1.02 od godz. 8:00 do 14:00

Bieniów: ul. Dolna: 25, 36B, 40A, działki nr: 121, 124/3. 1.02 od godz. 8:30 do 14:00

Drzeniów: od 1 do 10, 26, działka nr: 10/10, Nowa Rola: 21A, działka nr: 231, Świbinki: cała wieś, Jurzyn: 7. 1.02 od godz. 9:00 do 16:30

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Jasieniec 20, 20a, 21, 22, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, dz. nr 187/3. 1.02 od godz. 8:30 do 14:00

w miejscowości Polne. 1.02 od godz. 8:30 do 14:00

Lubogoszcz: 46, od 50 do 60A, działki nr: 92/1, 76/4, 117/13, 119, 201/7. 1.02 od godz. 9:00 do 13:30

miejscowości Nowa Sól: ul. 1 Maja działki 179/79, 179/80, 179/81, 179/83, 179/84, 179/88, 179/90, pawilony handlowe na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Matejki 1.02 od godz. 8:30 do 12:30

Bojadła ul. Masarska, ul. Sławska, ul. Sulechowska, ul. Wąska. 1.02 od godz. 9:41 do 12:00

Bojadła ul. Masarska, ul. Sławska, ul. Sulechowska, ul. Wąska. 1.02 od godz. 9:37 do 12:00

Zielona Góra ul. Aleja Juliusza Słowackiego, ul. Aliny, ul. Andrzeja Struga, ul. Balladyny, ul. Beniowskiego, ul. Browarna, ul. Dantyszka, ul. Derwida, ul. Fantazego, ul. Filona, ul. Geodetów, ul. Goplany, ul. Grabca, ul. Grunwaldzka, ul. Gryfa, ul. Hawryłowicza, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Horsztyńskiego, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Juliana Tuwima, ul. Kirkora, ul. Kordiana, ul. Krzemieniecka, ul. Laury, ul. Lecha, ul. Lechitów, ul. Lilii Wenedy, ul. Mazepy, ul. Mieczysława Karłowicza, ul. Nowa, ul. Piwna, ul. Salomei, ul. Skierki, ul. Stanisława Cynarskiego, ul. Stroma, ul. Strzelecka, ul. Wacława, ul. Wąska, ul. Władysława Orkana, ul. Władysława Reymonta, ul. Wodna. 1.02 od godz. 9:50 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Leśniów Wielki: od 69 do 74 (nie dotyczy sklepu ogólnospożywczego) 2.02 od godz. 8:00 do 14:00

Przewóz: ul. Okrężna: od 3 do 13, ul. Spacerowa: od 2 do 23, działki nr: 329/3, 587, ul. Szkolna: 4, 8, 9, ul. Wojska Polskiego: 27, ul. Zielona: 1, 2, 2A, 2B, 3, działki nr: 254/2, 255/1, 318/2, 328, 329/5.

2.02 od godz. 9:00 do 12:00

Sulechów: ul. Gajowa: 1, 2, 2A, 3, 5, 14C, ul. Warszawska: 2, ul. Zachodnia: 4, 11, Nowy Świat: Altana, działka nr: 116/11.

5.02 od godz. 8:00 do 14:00

Dobrochów: od 1 do 7, 9, 11, 12, 13, 14, od 22 do 42, działki nr: 96/3, 130/6, 164/2, 173/3.

5.02 od godz. 9:00 do 16:30

Pomorsko: działka nr: 507/6, Osada Młyńska: 1, Laskowo: 1, 2, 3, działka nr: 221/4.

6.02 od godz. 8:00 do 14:00