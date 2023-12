Bez prądu w lubuskim. Gdzie 11.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (11.12)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat zielonogórski miejscowości Stare Kramsko: 59, 60, 62, działki 247, 248

12.12 od godz. 7:30 do 16:00 Smolno Małe, Kaliska, Smolno Wielkie: P.H.U. Anna Łukasik, Graaf Rol, działki nr: 51/4, /10, /16, /26, /28.

12.12 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowości Piaski 45, działka 413/1, 979

12.12 od godz. 8:00 do 18:00 miejscowości Przeszkoda, Wąchabno, Wielka Wieś: od 6 do 25, stacja bazowa telefonii komórkowej

13.12 od godz. 8:00 do 14:30 miejscowości Zabór ul. Chłapowskiego 28, 30, Miodowa, Na Wzgórzu, Polna

13.12 od godz. 8:30 do 14:00 Dobrochów: od 1 do 7, 9, 11, 12, 13, 14, od 22 do 33, od 35 do 42, działki nr: 96/3, 130/6, 164/2, 173/3.

14.12 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowości Droszków ul. Dębowa 24 do 28 (parzyste), Przy Lesie, Wiśniowa działka 256/16

15.12 od godz. 8:30 do 13:30 powiat świebodziński Staropole Ferma Krów So-451, Staropole Hydrofornia, Boryszyn Bunkry So-544

12.12 od godz. 8:00 do 16:30 miejscowości Dąbrówka Wielkopolska ul. Trzcielska 27

12.12 od godz. 8:30 do 14:30 Nowa Wioska budynki nr 62, 62A, 62F, 62G, 62H, 62I, 96, 97, 97A, 97B, 99 i 99A, działki nr 1/10, 1/11, 1/21 i 1/23.

13.12 od godz. 8:00 do 14:30 Świebodzin: ul. Jana III Sobieskiego: 31C, działka nr: 4/3.

14.12 od godz. 8:00 do 14:30 Glińsk: cały oprócz nr: 2, 26.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat krośnieński Krosno Odrzańskie: ul. Dąbrowskiego, ul. Jana Kilińskiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Piastów: od 18 do 18H, od 20 do 20G, od 22 do 22G, 30, 32, 34, 36, 41A, 41B, 41C, 43, 45, 47, 49, 51, 53, Żabka, ul. Spokojna, ul. Wakacyjna: 23, 25, 27, od 29 do 41, 43, 45, 47, 49, 51.

12.12 od godz. 8:00 do 9:30

Chyże: od 25 do 34A.

12.12 od godz. 10:00 do 11:30 Krosno Odrzańskie ul. Jaskółcza od 5 do 17 (nieparzyste), Marcinowice budynki od 20 do 24, od 27 do 44, od 47 do 50, od 63 do 68, od 71 do 78, działki nr 94/2, 107/2, 118/1 i 231/4, Marcinowice ul. Kręta 2a, 20, 21, 23, 28, 39, 46 i Firma BUDMAX, ul. Kwiatowa 4 i 6, ul. Krótka 2, ul. Na Skarpie 3, ul. Spokojna 2, ul. Św. Marcina od 25 do 31 i od 45 do 51 (nieparzyste), 50, 54, 56, 60 i 62, ul. Tęczowa 4 i 5, ul. Wesoła 6 i 10, ul. Widokowa 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 28, 35, 37, 48 i 57, ul. Wiejska 50, ul. Wrzosowa 1, 2, 4 i 8, ul. Nadrzeczna 13, 14, 15, 36, 62, 67 i 68.

12.12 od godz. 11:00 do 12:30

Marcinowice budynki od 1 do 9, 12, 13, 14, 17, 49, 50, od 52 do 61, 79, działki nr 24/1, 28 i 48, Marcinowice ul. Aroniowa 7 i 9, ul. Kręta 1, 11, 13, 15 i 19, ul. Krośnieńska 3, ul. Leśna 9, 17 i 21, ul. Lubuska 7, 12, 15 i 33, ul. Piaskowa 2, ul. Pogodna 2, ul. Porzeczkowa 8, ul. Słoneczna 2, 7, 9, 11 i 13, ul. Spacerowa 8, ul. Wiejska 1, 3, 5, 6, 7, 9 i 18, ul. Św. Marcina 8, 10,11 14, 15 i 28.

12.12 od godz. 12:00 do 14:00

Krosno Odrzańskie: ul. Cypriana Kamila Norwida: 2, ul. Jana Matejki: 1D, 1G, 2A, 29B, 29F, 29G, 29G, działka nr: 942/5, ul. Tadeusza Kościuszki: 11A, 13E, 13C, 13E, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, garaże, działka nr: 292/92, ul. Adama Mickiewicza: 1, 3, 5, 6, 7, 9, ul. Moniuszki: 1, działka nr: 970/31, ul. Parkowa: 2, garaże, Targowisko Miejskie, działka nr: 1073, ul. Podgórna: 27, 28, 29, 29A, 29B, 30, ul. Poznańska: 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 22, 30, kiosk, lotto, ul. Słubicka: 1C, 2, 3, 4, 6, 6a, 8, 9, od 12 do 22, 25, 27, 27A, 27B, ZUS, kwiaciarnia, działki nr: 287/1, 806/3, /7, 853/7, /17, 856/10, ul. Srebrna Góra: cała ulica.

12.12 od godz. 12:00 do 14:00

Krosno Odrzańskie ul. Jana Matejki 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 5, 5A i 8, działki nr 930/15, 930/27, 930/35, 930/59, 930/63, 930/64 i 942/11, ul. Mickiewicza 3, działki nr 930/34 i 930/37, ul. Moniuszki 4.

13.12 od godz. 8:00 do 9:30 Krosno Odrzańskie ul. Moniuszki 11B, 11C, 11D i 17, ul. Ogrodowa 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, od 3 do 7, 9, 21, 23, 23A, 23B, 23C i 25, ul. Widok 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 4, 6 i 8.

13.12 od godz. 9:00 do 10:30 Krosno Odrzańskie ul. Bolesława Krzywoustego od 11 do 17 (nieparzyste), ul. Henryka Brodatego 1, 2, od 10 do 15, ul. Henryka Pobożnego od 3 do 9, działka nr 132/4, Kazimierza Odnowiciela 1 i 2, ul. Władysława Łokietka 1 i 2, ul. Mieszka I od 1 do 25, ul. Sienkiewicza 1, 2, 2A, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 i 15, ul. Słowackiego 9, od 11 do 20, działka nr 232/2, ul. Wyspiańskiego od 1 do 11, ul. Słubicka 34B i 35, ul. Osiedle Północne od 1 do 28 (wszystkie) oraz od 30 do 52 (parzyste).

13.12 od godz. 10:00 do 11:30

Krosno Odrzańskie ul. Bartosza Głowackiego od 2 do 12 (parzyste), ul. Kosynierów 1, ul. Kościuszki 31, 31A, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 51A, 52, 53, 58, 58A, 58B i 58C, działka nr 7/8, ul. Działkowca od 2 do 24 (parzyste), 3 i 3A, działki nr 28/5, 28/6, 52, 60 i 319/26, ul. Metalowców 3A i działka nr 34/14.

13.12 od godz. 11:00 do 12:30 Krosno Odrzańskie: ul. Bohaterów Wojska Polskiego: od 1 do 43, szkoła podstawowa, sygnalizacja drogowa.

14.12 od godz. 8:00 do 9:30 Bronków: 63B, 63D, 63J, 63L, 63N, 63T, 63Z, 64D, 64G, 83, 83A, działki nr: 110/5, 111/7, 113/2, 114/1/, 2/, /3, /6, /7, 115/3, 116, 116/1, /6, 119/1 131/9.

14.12 od godz. 9:00 do 14:00 Mielno: cała wieś.

14.12 od godz. 9:00 do 18:00

Krosno Odrzańskie: ul. Bankowa: 1, 2, ul. Mennicza: 20, 33, 38, 83, ul. Mnichów, ul. Pocztowa, ul. Szkolna: 17, 25, Trakt Książęcy, ul. Wąska, Plac Wolności.

14.12 od godz. 9:00 do 10:30 Krosno Odrzańskie: ul. Fryderyka Chopina, ul. Jaskółcza: 2, 4, ul. Józefa Bojarskiego, ul. Mieszka I: 15A, ul. Młyńska, ul. Nadodrzańska: 1, od 17 do 44, przepompownia PS-3, ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Słubicka: 24, 26, 26A, od 28 do 47 działki nr: 242/4, 809/7. Marcinowice: ul. Nadrzeczna: 2, ul. Słubicka: 1, 45.

14.12 od godz. 10:00 do 11:30 Krosno Odrzańskie: ul. Bankowa: 2, działka nr: 204, ul. Lipowa, ul. Mennicza: od 8 do 36 (parzyste), ul. Murna: od 33 do 47 (nieparzyste), Trakt Książęcy: 61A.

14.12 od godz. 11:00 do 12:30

Krosno Odrzańskie: Plac Bolesława Prusa, Plac Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Bobrowa, ul. Grobla, ul. Murna: od 9 do 31 (nieparzyste), ul. Rybaki, ul. Słoneczna, ul. Szkolna, Trakt Książęcy: 2, dworzec PKS, ul. Zacisze, ul. Zamkowa: 1, 3, 10, 14, działka nr: 134/1, ul. Stefana Żeromskiego: 4, 8, 10, 12, 13, 14A, 16, 18, 20.

14.12 od godz. 12:00 do 13:15 Krosno Odrzańskie: ul. Bohaterów Wojska Polskiego: od 44 do 86, działki nr: 273 PS17, 293/17, 302 nastawnia PKP, 302/2.

15.12 od godz. 8:00 do 10:00 Mielno: cała wieś.

15.12 od godz. 9:00 do 18:00 Brzezinka: cała wieś.

15.12 od godz. 10:00 do 12:00 Łochowice: Camping, ośrodek wypoczynkowy, ul. Krótka, ul. Plażowa, ul. Turystyczna, ul. Wesoła, ul. Wojskowa.

15.12 od godz. 10:00 do 13:00

Dychów: 4, 59A, Pensjonat Dychów, śluza, działka nr: 308/1 (Przepompownia).

15.12 od godz. 10:00 do 12:00 powiat nowosolski miejscowości Stany: 79B, 79C

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Nowa Sól: ul. 1 Maja działka 173/14, Chełmońskiego, Kosmonautów od 1 do 5A, Mickiewicza od 1 do 17, 19, 28, 30, Struga, Tetmajera, Wojska Polskiego 62, od 72 do 84 (parzyste), działka 296/1

14.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat żarski Złotnik nr bud. 65,66,66A, od nr 72 do nr 76 oraz od nr 94 do nr 107, dz.227, dz. 642/1

12.12 od godz. 8:30 do 14:30 Brody: Urząd Gminy Brody, OSP, ul. 1 Maja, ul. Marii Konopnickiej, ul. Kościuszki: 1, 3, 7, 10, 12, przepompownia, Policja, Dino, działki nr: 17, 147, Plac Zamkowy, ul. Rynek, ul. Szkolna, ul. Traugutta, ul. Wolności.

12.12 od godz. 9:00 do 11:00

Pietrzyków: od 20 do 38, 45, działki nr: 93/4, 102/3, 105, 116.

13.12 od godz. 8:00 do 14:00 Cielmów: od 14 do 46, przepompownia, działki nr: 49, 52, 69, 144/2, 154/7, 172.

14.12 od godz. 8:30 do 16:15 Jasień: ul. Adama Mickiewicza: 1, 4, 6, 16, 18, Cmentarz, ul. Obrońców: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14A, 16.

15.12 od godz. 8:30 do 14:30 Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Osiedle Śląskie 13 do 24

12.12 od godz. 8:30 do 12:00 miejscowości Zielona Góra ul. Budziszyńska 2 do 8, 10, Francuska WSW Falubaz, zespół garaży od 1 do 3, Kraljevska pawilony handlowe 1 do 6, Wojska Polskiego 108 do 114c (parzyste), działka 162/11

14.12 od godz. 8:00 do 18:00

miejscowości Zielona Góra ul. Krępa-Dzika działka 370/5

14.12 od godz. 8:30 do 12:00 miejscowości Zielona Góra ul. Krępa-Herbaciana działki 265/17, 265/18

14.12 od godz. 12:30 do 15:30 miejscowości Zielona Góra ul. Dunikowskiego 2 do 28 (parzyste), garaże, Francuska 1 do 23 (nieparzyste), 2, 4, 6, Braci Gierymskich 1 do 71 (nieparzyste), Węgierska 1 do 7

15.12 od godz. 8:00 do 18:00 powiat żagański miejscowości Bobrzany: od 46 do 56, działki 134/2, 512/2

12.12 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowości Sieraków

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Małomice: ul. Piastowska od 13 do 21 (nieparzyste), 24, 25, Szkolna od 1 do 6, 8

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Bobrzany: od 46 do 56, działki 134/2, 512/2

15.12 od godz. 8:30 do 14:30

powiat wschowski miejscowości Szreniawa: od 1 do 7A, od 9 do 40

14.12 od godz. 8:30 do 13:30 miejscowości Szreniawa: od 1 do 7A, od 9 do 40

15.12 od godz. 8:30 do 13:30 Gorzów Wielkopolski W miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Bracka 63, ul. Malinowa 1-10,

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Szarych Szeregów dz. nr 28, 27, 31/1, ul. Działkowców (garaże, ogródki działkowe)

13.12 od godz. 7:30 do 13:30 powiat strzelecko-drezdenecki W miejscowości Grotów 62a, 63,63c, 64, 67, 67c, 71,

12.12 od godz. 8:30 do 16:00 W miejscowości Grotów 44, 45, 46, 48-52, 54-62, 64a, 65

13.12 od godz. 8:30 do 16:00 W miejscowości Grotów 44, 45, 46, 48-52, 54-62, 64a, 65

14.12 od godz. 8:30 do 16:00

W miejscowości Grotów 44, 45, 46, 48-52, 54-62, 64a, 65

15.12 od godz. 8:30 do 16:00 powiat sulęciński W miejscowościach Głuchowo ulica Słoneczna od numeru 2 do 5, Głuchowo Kolonia i Lubomierzycko.

12.12 od godz. 9:00 do 14:00 W miejscowości Słońsk ulice Jana Matejki, 3 Lutego, 3 Maja, Morska, Piękna, Kolejowa, Piastowska, Dębowa.

13.12 od godz. 9:00 do 14:00 powiat międzyrzecki W miejscowości Zemsko 1-9, 11, 13, 14, 15 (kościół) , 16, 19-42, dz. nr 70/116, 70/15, 150/4, 150/5, 150/6, 150/1, 156, 208 (świetlica wiejska), 123, 115/2,

13.12 od godz. 8:00 do 12:00 W miejscowości Murzynowo ul. Warcińska 16, ul. Kościelna 49B

13.12 od godz. 8:00 do 14:30 W miejscowości Skwierzyna ul. Sportowa 1 (OSIR), ul. Krótka 1-7, Osiedle Wojska Polskiego 1, ul. Grunwaldzka 2, ul. Parkowa 1, dz. nr 298, ul. Gorzowska 26, 26a,

14.12 od godz. 8:30 do 16:00

W miejscowości Międzyrzecz ul. Krótka 1,3,4,5,7,9,13,13A, ul. Długa 1,1A,2,3A,3C, ul. Poznańska 22,24,26

15.12 od godz. 8:30 do 14:30 W miejscowości Międzyrzecz ul. Marcinkowskiego 30, 31, 33, 35, 37, 75, ul. Rolna 2, dz. nr 357

18.12 od godz. 8:30 do 14:30 powiat gorzowski W miejscowości Osiedle Poznańskie ul. Skwierzyńska 45c-67, ul. Brzozowa 35-82, u. Pogodna, ul. Spokojna, ul. Orzechowa, ul. Jaśminowa, ul. Kalinowa

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jeniniec 28-39, dz. nr 163/6, 185/7,

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Różanki ul. Niepodległości 58 (dz. nr 496/1, 496/2, 496/3)

14.12 od godz. 10:00 do 11:00 W miejscowości Łupowo ul. Leśników, ul. Strumykowa 7-13, dz. nr 47/67, 47/41, 47/48 (hydrofornia), ul. Lukrecjowe Wzgórza

15.12 od godz. 10:00 do 12:00

W miejscowości Różanki ul. Niepodległości 58 (dz. nr 496/1, 496/2, 496/3)

18.12 od godz. 9:00 do 18:00 W miejscowości Kłodawa ul. Gorzowska 55b, 58-66b, 68 dz. nr 425/6, 461/6, ul. Kaktusowa, ul. Chwalęcicka 20, 21, 21a, 22, 22a, 23, ul. 700-lecia 1 (biedronka)

18.12 od godz. 9:00 do 18:00 W miejscowości Kłodawa ul. Gorzowska 12-55a, dz. nr 1025, 446/2, 446/3, ul. Strumykowa 1,3,5,7-27, ul. Na Skarpie, ul. Mironicka 1a,4,4a,6,8, ul. Leśna 2, ul. Chwalęcicka 15,20-23, ul. Kościelna, ul. Widokowa, ul. Bukowa, ul. Spokojna 1, ul. Obłokowa, ul. Wojcieszycka 1-3,7-11a, dz. nr 27/60, 27/58, ul. Jeziorna, ul. Żeglarska, ul. Źródlana, ul. Potokowa, ul. Nadbrzeżna, ul. Jachtowa, ul. Wioślarska, ul. Brzegowa, ul. Rybacka, ul. Flisacka, ul. Czereśniowa 1-8a,

18.12 od godz. 9:00 do 10:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

