Bez prądu w lubuskim. Gdzie 13.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 13.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w lubuskim.

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żagański miejscowości Wilczyce

13.03 od godz. 7:30 do 13:30 Żagań: ul. Dworcowa: 4, 4A, 6.

13.03 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowości Nowa Kopernia: 6A, od 7 do 41, działki 366, 455, 456, 553

14.03 od godz. 7:30 do 13:30 powiat zielonogórski Brzezie koło Sulechowa: ul. Kossaków: 16E, 20, działki nr: 202/7, /41.

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Drągowina: ul. Brzozowa, Długa od 6 do 12, Krótka, Objazdowa, Polna, Spokojna 2, od 5 do 15 (nieparzyste), Zielona

14.03 od godz. 9:30 do 11:30 powiat krośnieński Gubin: ul. Generała Pułaskiego: 20, 22, od 15 do 33, (nieparzyste), ul. Repatriantów: 12, 16, 20A, 25, 27, 27A, 27B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, działka nr: 26.

13.03 od godz. 8:30 do 13:30

Gronów: działki nr: 103/3, 186/5, ul. Głowna: 2, 2A, od 3 do 17 (nieparzyste), sklep, ul. Kolorowa: 6, 4, ul. Polna: 1, 2, 4, działki nr: 71/3, 180, 204/5.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Głuchów: 1, od 3 do 15, 38, 39.

15.03 od godz. 8:00 do 14:30 Gubin: ul. Generała Władysława Sikorskiego: od 56 do 100 (parzyste).

18.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat słubicki Drzeniów: 33, od 37 do 47.

13.03 od godz. 8:30 do 12:30 Drzeniów: 7, od 15 do 28, 33A, 42, działki nr: 2160/5, /6.

13.03 od godz. 11:30 do 13:30 w miejscowości Czarnów ulice: Królowej Jadwigi, Plac Wolności, Adama Mickiewicza, Cmentarna, Kazimierza Wielkiego.

13.03 od godz. 11:00 do 14:00

w Górzycy ulice: Wolności , Polna , Kolejowa, Robotnicza , Fiołkowa.

19.03 od godz. 11:30 do 14:00

powiat nowosolski miejscowości Lubieszów: 56, od 57 do 78, 88A, 115, działki 159, 162/8, 349/23, przepompownia ścieków PS2, ul. Parkowa

13.03 od godz. 9:00 do 11:00 miejscowości Wrociszów: 1H, 1J, działki 106/2, 106/4, 107/8, 107/9

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Żuków: 32, 34A, 36, 37, 38

14.03 od godz. 8:30 do 14:30 powiat żarski Żary: ul. Podchorążych: 2a, 2, 3, 4, 5.

13.03 od godz. 9:00 do 16:30 Surowa: cała wieś oprócz nr. 36.

14.03 od godz. 8:00 do 12:00 Jasień: ul. XX-lecia, Urząd Miejski, ul. Adama Mickiewicza, ul. Akacjowa, ul. Boczna: 7, ul. Ciemna: działka nr: 217, ul. Brzozowa, ul. Cmentarna, ul. Jasna, ul. Jana Pawła II, ul. Letnia, ul. Lubska, ul. Marii Konopnickiej: 1, 2, 3, 19, Szkoła, działka nr: 1066/5, ul. Młynarska: 9, 10, 13, ul. Modra, ul. Obrońców, Plac Wolności: 12, 13, 14, 15, 19, ul. Rolnicza: działki nr: 36/3, 42/5, ul. Spokojna: 5, ul. Tadeusza Kościuszki: 1, 3, 4, ul. Tarnopolska: 1, ul. Wincentego Witosa: 1.

14.03 od godz. 8:30 do 14:30

Marszów: 40C, 41, 44B, od 49 do 55, 59, od 62 do 71, działki nr: 82, 150/8, 157/2, /13, 186, 193/4, /5, /16, 194/3, /6, /7, /11, /12, 195, 197/2, /5, /6, 205/1, 206/4, 238, 239/3, 318/5.

14.03 od godz. 8:30 do 14:30 Lubanice: 36, od 43 do 56.

14.03 od godz. 10:00 do 14:00

Niwica: 124, działka nr: 518/2, Włostowice: 1, 2, 3, działka nr: 66.

14.03 od godz. 12:00 do 17:00 Lubanice: od 28 do 42A, 42AB, od 57 do 76, działki nr: 237/3, 241/1, 242/2, 243/1, 248/3, /4, 425/1, 433, 535, 538.

18.03 od godz. 8:30 do 14:00 Rusocice: cała wieś.

18.03 od godz. 8:30 do 14:30 Rusocice: cała wieś.

19.03 od godz. 8:30 do 14:30

Rusocice: cała wieś.

20.03 od godz. 8:30 do 14:30 Rusocice: cała wieś.

21.03 od godz. 8:30 do 14:30 Rusocice: cała wieś.

22.03 od godz. 8:30 do 14:30 Drożków: od 1 do 23, od 98 do 109, działki nr: 132/2, 140/2, 149/3, Lubanice: od 1 do 27A, od 77 do 106, OSP, działki nr: 22/5, 47, 49/2, 50/7, /8, 106, 365/1, 388, 391, 393/2, 394/19, 21, 396/7, 590.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Grabik: 105, 106, 108, działki nr: 2/45, /49, /53, od 2/61 do 2/78.

19.03 od godz. 11:30 do 14:30 powiat świebodziński Podła Góra: cała wieś, Zawisze: cała wieś.

14.03 od godz. 8:00 do 14:30 Smardzewo: od 1 do 18, 93, OSP, działka nr: 142/2.

19.03 od godz. 9:00 do 17:00

powiat wschowski miejscowości Lipinki: od 1 do 2, od 71 do 81A, 88, 89, działki 328/14, 400/2

14.03 od godz. 8:30 do 15:00 powiat gorzowski Granice: działki nr: 22/17, /18, /19, /20, 34/26, /27, /28, /35, /36.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Ludzisławice 1-47, dz. nr 225/5 (hydrofornia), Nowe Polichno 5, Lipki Wielkie ul. Szosowa 92-118, Szkoła Podstawowa, Przychodnia, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Łąkowa, ul. Lubelska, ul. Pocztowa 5, 6, ul. Nowa, ul. Kościelna 10a-20b, ul. Akacjowa,

15.03 od godz. 12:00 do 15:00

w miejscowości Kiełpin.

13.03 od godz. 8:30 do 11:30 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Różanki ul. Dębowa 1b, 1c, 1d.

13.03 od godz. 9:00 do 14:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Glinik ul. Młyńska 3, dz. nr 166/3.

13.03 od godz. 10:00 do 13:00

Przerwa w dostawie energii w miejscowości Janczewo ul. Prosta dz. nr 331/1.

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Mironice 21 (Azyl Mironice), 30 (leśniczówka), dz. nr 281/8

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Łupowo ul. Strumykowa 12, 13, 47/41.

14.03 od godz. 11:00 do 14:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Baczyna ul. Osiedlowa 14, 16a, przepompownia, ul. Gorzowska 88, dz. nr 125/3, Osiedle Młodych, ul. Kwiatowa, ul. Jagodowa, ul. Poziomkowa, ul. Owocowa 4f, 4g, 6, 7c, 7f, dz. nr 12/5,

15.03 od godz. 8:00 do 12:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Wojcieszyce ul. Wspólna 44a-70, ul. Parkowa 1-7, ul. Kasztanowa, ul. Strzelecka, ul. Osiedlowa, ul. Strzelecka 1-25, ul. Sportowa, ul. Krótka.

15.03 od godz. 11:00 do 15:00

Krasowiec działka 66/15, 66/16.

22.03 od godz. 9:00 do 12:00 Zielona Góra miejscowości Zielona Góra: ul. Szkarłatna 23

15.03 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Zielona Góra: ul. Objazdowa 2

18.03 od godz. 8:30 do 13:00 Gorzów Wielkopolski Przerwa w dostawie energii w miejscowości Gorzów ul. Szczecińska 15

14.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat strzelecko-drezdenecki Przerwa w dostawie energii w miejscowości Rąpin od 88 do 95, 107, dz. nr 48/7, 46/1, 30/17, Lubiatów 41, 53, Nowy Trzebicz 57, 58, 58a, 60d, 61, dz. nr 177/8, 176

14.03 od godz. 10:00 do 15:00

Brzoza 34, 35, 35A, 36, 37, 37A, 38, 39, 40, 41, 41A, 41C, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, działka 261/61, 17/3.

21.03 od godz. 8:00 do 17:00

powiat międzyrzecki Międzyrzecz ulica Reymonta 3, 5,

16.03 od godz. 8:00 do 12:00 Siercz 3, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, 37, 38, 39, 40, 40A, 40b, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 49 B, 49A, , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 30, 31, 32, 32 B, 32A, 33, 34, 35, 36, 5, 5C, 6, 7, 8, 9, działka 108/10, 108/12, 161/15, 161/14,161/13, 203/4, Sierczynek 40B

18.03 od godz. 11:00 do 14:00 Rańsko 18, 19, 11, 12, 13, 9, 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 57A

18.03 od godz. 11:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

