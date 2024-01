Bez prądu w lubuskim. Gdzie 15.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (15.01 15:04) nie ma prądu w lubuskim?

Słubice os. Leśne, ul. Transportowa, Świecko ul. Logistyczna. 15.01 od godz. 11:27 do 16:30

Przerwa w dostawie energii w miejscowości Grotów 44, 45, 50, 51, 52. 15.01 od godz. 8:30 do 16:00

miejscowości Klępina: ul. Lubuska 19B 15.01 od godz. 12:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Lubiechów 17, 18, 20 do 42, działki 93/1, 97/6, 188, remiza, restauracja 18.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Lubiechów 17, 18, 20 do 42, działki 93/1, 97/6, 188, remiza, restauracja 17.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Lubiechów 43 do 51, działki 175, 176/3 16.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Szprotawa ul. 11 Listopada działki 1075 do 1080, Powstańców Śląskich 1, 14, działki 1081 do 1088

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

powiat wschowski

miejscowości Sława ul. Długa 6 do 12 (parzyste), działki 225/1, 1265/2, Łąkowa 3, 4, działki 227/16, 227/38

16.01 od godz. 8:00 do 12:00

powiat nowosolski

miejscowości Podbrzezie Dolne ul. Boczna, Główna 1 do 11, 16 do 22, działki 149/5, 149/6, 276/3, 305/2, 305/16, 305/17, 305/18, 1272/2, Zygmuntowska 20, działki 287/1

16.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Borów Wielki 56, 58 do 67, 70 do 72a, działki 287

22.01 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Wierzbnica 5, 9a, 11 do 15, działki 66

23.01 od godz. 8:30 do 14:30