Bez prądu w lubuskim. Gdzie 17.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 17.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w lubuskim.

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Zielona Góra miejscowości Zielona Góra: ul. Objazdowa 2

18.03 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Zielona Góra: ulice Sulechowska działka 237, Towarowa 16

21.03 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Zielona Góra: ul. Ochla- Daktylowa działka 2270, Ochla- Palmowa działki 2193, 2194, 2195

21.03 od godz. 8:30 do 13:00 powiat żarski Lubanice: od 28 do 42A, 42AB, od 57 do 76, działki nr: 237/3, 241/1, 242/2, 243/1, 248/3, /4, 425/1, 433, 535, 538.

18.03 od godz. 8:30 do 14:00 Rusocice: cała wieś.

18.03 od godz. 8:30 do 14:30 Rusocice: cała wieś.

19.03 od godz. 8:30 do 14:30 Rusocice: cała wieś.

20.03 od godz. 8:30 do 14:30 Rusocice: cała wieś.

21.03 od godz. 8:30 do 14:30

Rusocice: cała wieś.

22.03 od godz. 8:30 do 14:30 Drożków: od 1 do 23, od 98 do 109, działki nr: 132/2, 140/2, 149/3, Lubanice: od 1 do 27A, od 77 do 106, OSP, działki nr: 22/5, 47, 49/2, 50/7, /8, 106, 365/1, 388, 391, 393/2, 394/19, 21, 396/7, 590.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Lubanice 1, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 1B, 2, 2 A, 99, 4, 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 8 A, 9, 95, 95 A, 96, 97, 98, DZ. 22/5, 47, 365/1.

19.03 od godz. 9:30 do 11:30 Grabik: 105, 106, 108, działki nr: 2/45, /49, /53, od 2/61 do 2/78.

19.03 od godz. 11:30 do 14:30

Kadłubia: od 1 do 14, działki nr: 53/2, 138, 143/2, 154/5, 311.

21.03 od godz. 8:00 do 11:00

Marszów: 40C, 41, 44B, od 49 do 55, 59, od 62 do 71, działki nr: 82, 150/8, 157/2, /13, 186, 193/4, /5, /16, 194/3, /6, /7, /11, /12, 195, 197/2, /5, /6, 205/1, 206/4, 238, 239/3, 318/5.

21.03 od godz. 8:30 do 14:30 Drozdów: od 9 do 25, działki nr: 8/2, 35/2, 45/2, 49/9, 52, 86/1, /4, /10.

21.03 od godz. 8:30 do 16:00 miejscowości Boruja 189, 192, 193, 194, 195, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 217, 218, 219, 221, 226, 228, 229, 238, działki 604/48, 604/49, 604/54, 604/56, 604/60, 604/72, 604/73, 604/74, 604/78

22.03 od godz. 8:00 do 13:00 Siedlec ul. Nowa 18, 20, działki 682/4, 682/5

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat krośnieński Gubin: ul. Generała Władysława Sikorskiego: od 56 do 100 (parzyste).

18.03 od godz. 9:00 do 14:00

Gubin: ul. Dzika: 1, 2A, 2B, 2C, 2D, ul. Kaliska: 84, 86, 86A, 88, 90, 92, 94, 94A, 94B, 94C, 96A, 96B, 96C, 98, działka nr: 81, 84, ul. Łąkowa, ul. Piękna, ul. Pikusia. Rolna: działka nr: 35/1.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Bieżyce: 100, 100A, 101, 101A, działki od 4/20 do 4/85.

20.03 od godz. 8:30 do 14:30 Sękowice: od 1 do 21, 35, 72, 73, 73A, 73C, 74, 75, 76, 79, przepompownia, oczyszczalnia, działki nr: 46/1, 70/8, 74/5, 78/3, 87/4, 103/9, 118/5, 124/4, 138, 139, Gubin: ul. Śląska: działka nr: 124/4.

20.03 od godz. 9:00 do 12:00

Bieżyce: od 6 do 10A, 71, 71E, 71H, 72, 72A, działka nr: 148/2, /3, /6, 154/7.

20.03 od godz. 9:00 do 14:00

Gubin: ul. Generała Kazimierza Pułaskiego: od 15 do 33 (nieparzyste), ul. Repatriantów: 12, 16, 20, 20A, 22, 27, 27A, 27B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, działki nr: 24/20, 26.

21.03 od godz. 8:30 do 13:30 Głuchów: od 1 do 15, od 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44A, 46, 92, 92A, 93, kościół, działka nr: 98/4.

22.03 od godz. 8:00 do 14:30 Pław: ul. Parkowa: 2, 2A.

26.03 od godz. 8:00 do 15:00 Pław: ul. Parkowa: 2, 2A.

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat nowosolski miejscowości Nowa Sól ul. Przemysłowa działki 14/5, 14/7

18.03 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowości Kożuchów ul. Jastrzębia, Polna 16c, działki 320, Sowia 16, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 38, 40, działki 310, 311, 316, 320, 322, Szprotawska 28

19.03 od godz. 9:00 do 16:00

Nowa Sól ul. Kołłątaja 3 do 4a, Kościuszki 4, 4a, Kupiecka 11, działki 504/1, 504/3, Osiedle Spółdzielcze 3 do 7, działki 496/18, 498/4, 504/3

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Tatarki 1 do 7b, 11, działki 168, 170/5, 170/6, 170/7, 173/11, 173/15, 173/24, 174/6, 174/7, 175/3, 175/4, Uście 1 do 7b, 11, działki 168, 170/5, 170/6, 170/7, 173/11, 173/15, 173/24, 174/6, 174/7, 175/3, 175/4

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Lubieszów 91d, 91e, działki 17/4, 17/6, 18/24, ul. Lawendowa, Osiedle Leśne, Osiedle Zielona Polana

21.03 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Tatarki 76, Uście 9g, 10a, działki 180/1, 180/2, 180/3, campingi, ul. Orchowa 21, Słoneczne 21

21.03 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Kożuchów ul. Koszarowa 8, Kościuszki 1 do 6, 8 do 24 (parzyste), Młynarska 1a, Rataja 1, 5

21.03 od godz. 10:00 do 12:00

powiat żagański miejscowości Małomice ul. Piastowska 13 do 23 (nieparzyste), 24, 25, szklarnie, działki 166/6, 166/9, oświetlenie uliczne, Szkolna 1 do 6, 8, Ośrodek Kultury

19.03 od godz. 7:30 do 13:30 Czerna: działki nr: 310, 311, 313/1, /2, /7.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Lubieszów: od 1 do 6A, od 14 do 29, działki nr: 68/2, 96/5.

20.03 od godz. 8:30 do 11:30 Lubieszów: cała wieś.

20.03 od godz. 11:00 do 14:00 powiat zielonogórski miejscowości Radomia: działka 211, ul. Niebieska działki 215, 217, Seledynowa 4, 6, działka 212, Tęczowa działka 25/7

19.03 od godz. 8:30 do 13:00 Sulechów: ul. Warszawska: 45, garaż, działki nr: 65/2, 115/2.

19.03 od godz. 9:00 do 13:00 Nietków: ulice Kasprowicza 15, 17, 19, 38, 40, 42, Kolejowa 4, Kościuszki od 46 do 54A (parzyste), od 75 do 89 (nieparzyste), działka 126, Przedszkolna, Strażacka

20.03 od godz. 9:00 do 15:00

Nietków: ulice Kasprowicza od 3 do 13 (nieparzyste), od 21 do 37, od 44 do 86 (parzyste), Kościuszki 72, Krzywa 6, Ogrodowa od 9 do 19, 19B, 20, 21, 22, działka 362/2, Parkowa 4, Strażacka 5

20.03 od godz. 10:00 do 12:00 Sulechów: ul. Anyżowa: 21, ul. Jaśminowa, ul. Koperkowa, ul. Lawendowa, ul. Miętowa, ul. Rumiankowa: 4, 15, działki nr: 476/5, /6, 477/3, ul. Szałwiowa, ul. Tymiankowa, ul. Ziołowa.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00

Niwiska: ul. Działkowa 1, 1A, 3, 3A, 4, 5, 7, 7A, 9, Krótka, Zielonogórska od 22 do 30, 32, 34, oświetlenie drogowe

21.03 od godz. 8:30 do 13:30 powiat świebodziński Smardzewo: od 1 do 18, 93, OSP, działka nr: 142/2.

19.03 od godz. 9:00 do 17:00

miejscowości Zbąszynek ul. Świerkowa 3, działka 968

20.03 od godz. 8:00 do 13:00 Lubrza: Osiedle Zamoście: od 14 do 46, działki nr: 326/33, 406/6, /7, /8, /9, /11, /13, /36, ul. Świebodzińska: 90, 91, działka nr: 69/2.

21.03 od godz. 8:30 do 13:30 powiat sulęciński Koryta: 45, 46, leśniczówka, Walewice: 10.

21.03 od godz. 7:30 do 16:00 w Lemierzycach ulice: Kościuszki i Leśna.

21.03 od godz. 8:00 do 10:00 w Słońsku ulice: Matejki, Trzeciego Maja, Morska, Piękna.

21.03 od godz. 8:30 do 14:30 w miejscowości Ownice ulice , Lemierzycka , Młyńska , Ogrodowa , Słoneczna , Wolności.

21.03 od godz. 10:00 do 12:00 Janowiec leśniczówka, Ośrodek wypoczynkowy pod Basztą.

21.03 od godz. 10:00 do 17:00 w miejscowości: Muszkowo 40, 43C.

22.03 od godz. 8:00 do 10:00

w Słońsku ulica Moniuszki 19

22.03 od godz. 8:30 do 14:30 Krzeszyce ulice Wojska Polskiego, Sulęcińska , Sportowa.

22.03 od godz. 12:00 do 14:00 powiat międzyrzecki Rańsko 18, 19, 11, 12, 13, 9, 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 57A

18.03 od godz. 11:00 do 14:00 Siercz 3, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, 37, 38, 39, 40, 40A, 40b, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 49 B, 49A, , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 30, 31, 32, 32 B, 32A, 33, 34, 35, 36, 5, 5C, 6, 7, 8, 9, działka 108/10, 108/12, 161/15, 161/14,161/13, 203/4, Sierczynek 40B

18.03 od godz. 11:00 do 14:00

Siercz 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, działka 76/10, 94/4.

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 Siercz 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, działka 76/10, 94/4.

20.03 od godz. 8:00 do 15:00 Siercz 5, 5a, 5C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 32, 32 B, 32A, 33, 34, 35, 36, działka 203/3, 160/16, 161/6, 161/10, 161/15, 161/14, 161/13

21.03 od godz. 8:00 do 15:00 Siercz 5, 5a, 5C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 32, 32 B, 32A, 33, 34, 35, 36, działka 203/3, 160/16, 161/6, 161/10, 161/15, 161/14, 161/13

22.03 od godz. 8:00 do 15:00

Rańsko 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, Siercz 57A

21.03 od godz. 10:00 do 11:00 powiat słubicki w Górzycy ulice: Wolności , Polna , Kolejowa, Robotnicza , Fiołkowa.

19.03 od godz. 11:30 do 14:00 w miejscowości Nowe Biskupice

21.03 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Nowe Biskupice

22.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gorzowski Jeniniec 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nowiny Wielkie ul Warszawska Kolejowa nr od 22 do 28c od 40 do 53 Kwiatowa Wiejska od 10 do 16

21.03 od godz. 8:30 do 10:30

Nowiny Wielkie ul Pyrzańska Młyńska 1 2 9 17 Asfaltowa 1 18 24

21.03 od godz. 10:00 do 12:30

Krasowiec działka 66/15, 66/16.

22.03 od godz. 9:00 do 12:00 powiat strzelecko-drezdenecki Brzoza 34, 35, 35A, 36, 37, 37A, 38, 39, 40, 41, 41A, 41C, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, działka 261/61, 17/3.

21.03 od godz. 8:00 do 17:00 Rąpin od 88 do 95, 107, dz. nr 48/7, 46/1, 30/17, Lubiatów 41, 53, Nowy Trzebicz 57, 58, 58a, 60d, 61, dz. nr 177/8, 176

21.03 od godz. 10:00 do 15:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

