Bez prądu w lubuskim. Gdzie 19.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Szczaniec: ul. Akacjowa: 3, 5, 6, 9, 25, działki nr: 844/8, /10, ul. Azaliowa: 1, 2, 7, 11, działka nr: 608/4, ul. Dworcowa: cała ulica, dworzec PKP, ul. Herbowa: 1, 3, ul. Klonowa: 3, 4, 5, 9, 10, działki nr: 844/5, 869/5, 871/5, ul. Konwaliowa: cała ulica, ul. Kwiatowa: 1, 5, 6, 7, 9, działki nr: 647, 650/3, ul. Lipowa: 2, 3, ul. Słoneczna: cała ulica, ul. Sosnowa: 1, 5, ul. Świerkowa: cała ulica, Hydrofornia, stacja bazowa GSM, działki nr: 984/5, 994/4. 21.05 od godz. 9:00 do 14:00

Borów: 16, 37, kościół. 20.05 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Rudziny: od 1 do 19, 26, 27, 53, 54, 56, hydrofornia, stacja bazowa telefonii komórkowej nr #8501006998# 22.05 od godz. 8:30 do 14:30

Żagań: ul. Kopernika: 9, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Biedronka, działka nr: 908/7, ul. Piłsudskiego: 10, 12, 14, 16, 20, 20A, 29, 31, 33, 35, 37, 39, ul. Prusa: od 1 do 10, ul. Szprotawska: 43, 43B, garaże, ul. Żelazna: 2D, działka nr: 1029. 20.05 od godz. 7:00 do 8:30

Żagań: ul. Piłsudskiego: 20. 20.05 od godz. 7:00 do 15:00

miejscowości Droszków: ulice Dębowa 24, 26, 26A, 28, Przy Lesie 2, 3, 4, 6, 10, działki 203/4, Wiśniowa działka 256/16, Strumykowa działka 203/4, Wiśniowa działka 256/16 20.05 od godz. 8:30 do 13:00

Świebodzin: ul. Gronowa: 1 DIDASKO. 23.05 od godz. 8:00 do 14:00

Krężoły: ul. Kargowska: 3, 4, ul. Koperkowa: 1, ul. Krakowska 1, 2, 4, 24, 26, 27, 28, 15U, ul. Wolsztyńska: 1, 3, 5, 9, 11, 20, 22, 23, 23A, 23B, 27A, 30, 31, 32, Motel Alicja, działka nr: 209, Obłotne: ul. Kobaltowa 15U, 15W, 32, 32A, stacja bazowa GSM, działki nr: 1/4 3/14, 4/14. 23.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zdzisław 23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Nowy Świat: ul. Cigacicka:1 - GDDKiA OUD Sulechów, działki nr: 120/1, 121/38, 39. 22.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Buchałów: 6B, działka 214/1 21.05 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Laski 10a do 20, sala wiejska 21.05 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Wojnowo 105, 108, 109, 110, 111, działki 54/65, 54/66, 54/68, 54/76, 54/77, 54/78, 54/80

23.05 od godz. 8:00 do 13:00

powiat nowosolski

miejscowości Dąbrowno, Okopiec 1

20.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat krośnieński

Jazów.

20.05 od godz. 9:00 do 15:00

Jazów.

21.05 od godz. 9:00 do 15:00

Jazów.

22.05 od godz. 9:00 do 15:00

Jazów.

23.05 od godz. 9:00 do 15:00

miejscowości Siedlisko ul. Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Głogowska 8 do 28 (parzyste), 30 do 40, działki 623/3, 625/11, 625/15, 625/16, 625/42, 625/44, 627/77, Dino, ARM Magazyn, Kasztanowa, Słoneczna, Sobieskiego, Sosnowa, Szkolna, Willowa, Witosa

20.05 od godz. 9:00 do 10:30

Strzegów: od 75 do 83, 86, 93, 94, kościół, stacja bazowa GSM, strażnica, działki nr: 491/5, 551/1.

21.05 od godz. 9:00 do 14:00