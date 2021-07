Bez prądu w lubuskim. Gdzie 19.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat nowosolski

Przyborów, 41 do 76, Wólka Bodzechowska, 120 do 127

22.07 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Nowe Miasteczko ul. Długa 4, Kościuszki 10, Szosa Bytomska działka 758/6, warsztat

20.07 od godz. 8:30 do 14:30

powiat zielonogórski

miejscowości Świdnica ul. Ogrodowa działki 665/8, 666/1, 666/2, 666/6, 666/8, 667/5

19.07 od godz. 12:00 do 15:30

miejscowości Buchałów 1 do 7, działki 192/1, 193/5, wieża obserwacyjna

20.07 od godz. 8:30 do 12:30

powiat świebodziński

Świebodzin: Os. Słoneczne od 1 do 17, od 23B do 35.

20.07 od godz. 8:00 do 10:00

powiat żarski

miejscowości Wielka Wieś 22 do 25

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat wschowski

miejscowości Sława ul. Topolowa 17, 21, 23, 33, Wiejska 17, 21, 23, 33

20.07 od godz. 9:00 do 12:00