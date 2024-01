Bez prądu w lubuskim. Gdzie 20.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 20.01? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (20.01 9:04) nie ma prądu w lubuskim?

powiat zielonogórski Sulechów: garaże na ul. Poznańskiej.

20.01 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski Stare Czaple: Ranczo Gozdawa, działka nr: 486.

22.01 od godz. 8:00 do 14:00 Jasionów: 1, 2, 3.

22.01 od godz. 8:15 do 14:45 Grabik: 105, 106, 108, działki nr: 2/45, /49, /53, od 2/61 do 2/78.

22.01 od godz. 11:30 do 14:30 Stare Czaple: Ranczo Gozdawa, działka nr: 486.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00 Królów: działki nr: 9/4, 30/1.

23.01 od godz. 8:30 do 11:30 Łuków, Marcinów, Niwica: 116, 117, Wierzbięcin.

24.01 od godz. 9:00 do 11:00 Olbrachtów: od 8 do 42, 50, 50A, 50B, od 55 do 62A, 64, 65B, 65D, 65E, 65F, 65G, 68A, 68B, 74, od 105 do 105E, 135, 135A, 135C, 135F, 138, 140, 140B, stacja uzdatniania wody, działki nr: 237/8, 266/2, 269, 276/3, 277, 327/3, 332/3, 339/7, 356/3, 363/13, 409/8, 422/5. /7, 568, ul. Jagodowa: cała.

24.01 od godz. 10:00 do 12:00

Lubsko: ul. Kosmonautów: 3, 6, ul. Zielna: 1, 1A, 2, 3, 4, 5.

25.01 od godz. 8:30 do 14:00 Złotnik: od 65 do 76, od 94 do 107, szatnia sportowa, działki nr: 227, 238, 326/1, 374/3, /4, 391/4, 642/1.

25.01 od godz. 8:30 do 13:45 Dębinka: od 43 do 58, świetlica, stacja PKP, działki nr: 390/1, 500/2.

25.01 od godz. 8:30 do 11:30

Lesów, Łazy.

25.01 od godz. 8:30 do 16:30 Tuplice: ul. 9-Maja, ul. Kościuszki: 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15A 16, 17, 19, 20, 21, 23, oczyszczalnia, Wzgórze Tuplickie, garaże, Dino, stacja paliw, działki nr: 572/1, 564, ul. Przemysłowa, ul. Spokojna.

26.01 od godz. 8:30 do 16:30 Dąbrowiec: cała wieś.

26.01 od godz. 8:30 do 17:30

powiat krośnieński Bytnica: działki nr: 75/2, 80/2.

22.01 od godz. 8:30 do 13:30 Nowy Raduszec: od 9 do 33, działki nr: 5/1, 11/1, 24/4, 33/2, 40/2.

25.01 od godz. 10:00 do 12:00 Strumienno, Retno.

25.01 od godz. 11:00 do 13:00 powiat nowosolski miejscowości Borów Wielki 56, 58 do 67, 70 do 72a, działki 287

22.01 od godz. 8:30 do 14:00 miejscowości Wierzbnica 5, 9a, 11 do 15, działki 66

23.01 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowości Borów Wielki 10, 13 do 43, działki 44/2, 49/3, 55/2, 60, 61, 78, 79, remiza strażacka

24.01 od godz. 9:00 do 10:00 miejscowości Solniki

24.01 od godz. 11:00 do 14:00 miejscowości Bycz działka 428

26.01 od godz. 8:30 do 14:30

powiat zielonogórski Sulechów: Dom Kolejowy: 24, przejazd kolejowy działka nr: 7/32.

24.01 od godz. 8:00 do 15:30 miejscowości Słone: działka 141/10, ul. Spokojna 44, działka 141/16

24.01 od godz. 8:30 do 12:30 Sulechów: ul. Bolesława Śmiałego, ul. Leśna: 4, 6, 7, 8, 13, ul. Władysława Hermana: działka nr: 889/7.

25.01 od godz. 8:00 do 14:30 Krężoły: ul. Bukowska: 4, 5, 5C, 7A, 7C, 7D, działki nr: 86/4, /5 126/7.

27.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat świebodziński Świebodzin: ul. Jana III Sobieskiego: 31C, działka nr: 4/3.

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 Świebodzin: Garaże przy ul. Łużyckiej, działka nr 337/2.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat żagański miejscowości Wilczyce

24.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Szprotawa ul. Ciszowska 14, 19 do 26, działka 200/3, osiedle Witosa 45, 46, 48, 49, 54, 55

25.01 od godz. 8:30 do 14:00 Żagań: ul. Północna: 3C, 5, 5A, 5B, 9, 11, 17, 21, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 43, działki nr: 681, 890.

25.01 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wschowski miejscowości Szreniawa

26.01 od godz. 9:00 do 12:00 powiat międzyrzecki Przerwa w dostawie energii w miejscowości Trzciel ul. Zbąszyńska 5-16, 18, 19, 20, 23-30, dz. nr 216/3, 207/25, ul. Spokojna 4, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Topolowa, ul. Zacisze Jasieniec 85, 86, 88, 89, 94, 95, 100, 102, 103, 104, 107, 109,

23.01 od godz. 8:00 do 16:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Rybojady 5, 41, 42, 43, 43A, 44, 45, 54, 56, 57, 58, 198/2-32, 197/23, 182/5, 182/6, 182/8, 182/10, 181/9-31,

24.01 od godz. 8:30 do 14:00

Przerwa w dostawie energii elektrycznej Jasieniec 20, 20a, 21, 22, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, dz. nr 187/3, 198/2, 1027/9,

25.01 od godz. 8:00 do 12:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Kuligowo 30, dz. nr 84/13.

25.01 od godz. 12:00 do 16:00 W miejscowości Chycina.

27.01 od godz. 9:00 do 14:00

powiat gorzowski Przerwa w miejscowości Racław 10, 11, 12, 16-29B, 32-40,41a, 43, 44, 45, kościół, 60, 62, 64, dz. nr 121/17, 121/9, 121/7, 121/5, 30/4(sklep), 326/1, 49/8 (świetlica wiejska).

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gorzów Wielkopolski Przerwa w dostawie energii w miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Srebrna 107, 109, 117, dz. nr 11/1 (przepompownia gazu), ul. Wyszyńskiego 242, 250, dz. nr 2303/2, ul. Złota 8, ul. Wrzosowa 18, 20, dz. nr 11/31, 11/24, 2303/4.

24.01 od godz. 9:00 do 18:00

powiat sulęciński W miejscowościach Krzemów i Graby.

25.01 od godz. 8:30 do 14:00 W miejscowości Brzozowa.

26.01 od godz. 8:30 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

