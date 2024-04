Bez prądu w lubuskim. Gdzie 22.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (22.04 19:04) nie ma prądu w lubuskim?

Spudłów. 22.04 od godz. 18:27 do 20:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Podbrzezie Dolne: ul. Główna 16A, 19, Zygmuntowska 16 24.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Nowa Sól: ulice Kuśnierska 4, Szeroka 15A, 15B, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I, 15M, 15N, Witosa 12A 23.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Płoty ul. Lubuska 1 do 13 (nieparzyste), działki 269/4, 315, Osiedle Widok 26.04 od godz. 9:00 do 13:00

miejscowości Podmokle Małe: działki 553/3, 553/4, 553/7, 553/8 23.04 od godz. 8:00 do 14:00

Nietkowice: od 88 do 96, działka nr: 315/1. 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Międzylesie: od 11 do 14 25.04 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Siecieborzyce: od 120 do 128 25.04 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowości Dziećmiarowice ul. Akacjowa 1, Lipowa 1, oczyszczalnia ścieków, Wiechlice ul. Akacjowa 1, Lipowa 1, oczyszczalnia ścieków 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Nowa Kopernia: od 17 do 34, działki 456, 553 25.04 od godz. 7:00 do 10:00

Pruszków: od 2 do 19. 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Pruszków: od 2 do 19. 24.04 od godz. 8:00 do 14:00

Pruszków: od 2 do 19. 23.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Stypułów: od 54 do 69A, 71, 71A 26.04 od godz. 8:30 do 14:30

Pruszków: cała wieś. 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

Żagań: ul. Leśna: 1, 3, ul Żelazna: 2C, od 3 do 19, 21, działki nr: 3107, 3124/1, 3131/4, /17.

26.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat żarski

Lubsko: ul. Czesława Miłosza: 2, 4, 6, od 8 do 22, ul. Janusza Korczaka: 1, 2, 2A, przedszkole, ul. Przechodnia: 1, 2, 3, 4, 8, ul. Strzelecka: 1a, 1b.

23.04 od godz. 11:00 do 15:00

Żarki Małe: cała wieś, Żarki Wielkie: ul. Kościelna: od 13 do 41, Wodociągi, boisko, działki nr: 45/3, 49/2, 65/1, 131, 559/1, ul. Wolności: od 1 do 10, działki nr: 451, 448, ul. Wyzwolenia: 28, 30, 32, 32A, ul. Zwycięstwa: 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40.

24.04 od godz. 8:30 do 13:00

Drzeniów: od 1 do 10, działka nr: 10/10, Grabów: 1, 2, 6, od 10 do 39, działki nr: 91, 91/3, 100, Nowa Rola: 21A - Gospodarstwo Rolne, działka nr: 231, Świbinki: Cała wieś.

25.04 od godz. 10:00 do 13:30