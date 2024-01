Bez prądu w lubuskim. Gdzie 25.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (25.01 14:05) nie ma prądu w lubuskim?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Tuplice: ul. 9 Maja: 1, 2, 2A, 3A, od 4 do 10, garaże, działki nr: 516, 558/1, ul. Tadeusza Kościuszki: 5, 7, 11, 12, 13, działka nr: 560/2, ul. Przemysłowa: 1, 2, 3, 5, 7, przepompownia, stacja bazowa GSM, działki nr: 494/5, 501/2, 502/4. 30.01 od godz. 8:30 do 13:30

miejscowości Borów Wielki 56, 57, od 58 do 61, od 62 do 67, od 70 do 72a, działka 287, kościół

30.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Nowa Sól: ul. Dębowa działka 487

31.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Wierzbnica: 5, 9a, od 11 do 15, działka 66

31.01 od godz. 8:30 do 14:30

powiat wschowski

miejscowości Szreniawa

26.01 od godz. 9:00 do 12:00

powiat zielonogórski

Krężoły: ul. Bukowska: 4, 5, 5C, 7A, 7C, 7D, działki nr: 86/4, /5 126/7.

27.01 od godz. 8:00 do 14:00

Straszów: od 1 do 21, od 59 do 71, 73, działki nr: 34/6, 53/2, 100/6.

30.01 od godz. 8:30 do 16:15

miejscowości Bogaczów: ul. Aleja Lipowa 33, Sterków

30.01 od godz. 8:30 do 13:30