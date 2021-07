Bez prądu w lubuskim. Gdzie 9.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat nowosolski

miejscowości Nowa Sól ul. Hutnicza, Wyspiańskiego 10 do 16 (parzyste), 15 do 23 (nieparzyste), działki 275/4, 275/5

9.07 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Podbrzezie Dolne ul. Kryształowa 6, działki 512/6, 512/7, 512/10, 512/12

9.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wschowski

miejscowości Sława ul. Topolowa 17, 21, 23, 33, Wiejska 17, 21, 23, 33

9.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat sulęciński

Boczów: ul. Okrężna 2A.

9.07 od godz. 8:30 do 12:30

powiat zielonogórski

miejscowości Droszków ul. Poziomkowa 1, działki 344/24, 344/38, 344/54, 344/68

9.07 od godz. 8:30 do 13:00

powiat krośnieński

Gębice: 26, 27, 28, 29, od 31 do 41, 43, szkółka leśna, elektrownia, pompownia wody.

9.07 od godz. 10:00 do 12:00