Bez prawa jazdy, na kradzionym motorze uciekał policji w okolicach Boczowa

- Jego jednoślad nie posiadał tablicy rejestracyjnej, a on sam nie miał na głowie kasku. Popełnione wykroczenia były wystarczającą podstawą do kontroli. Gdy kierowca zorientował się, że jest „na celowniku” mundurowych, natychmiast przyśpieszył, a następnie wykonał dynamiczny skręt w drogę poprzeczną - relacjonuje starszy sierżant Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

- Drogę powrotną do radiowozu przebył już w asyście policjanta z kajdankami na rękach. Po sprawdzeniu pojazdu w policyjnych systemach powód zachowania kierowcy okazał się jasny. Motocykl pochodził z kradzieży, do której doszło za naszą zachodnią granicą, a on sam nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Jednoślad został zabezpieczony, a mężczyzna zatrzymany - dodaje st. sierż. Biernacka.

Mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa, do którego się przyznał. 33-latek może usłyszeć wyrok do 5 lat pozbawienia wolności. Co do motocykla, to już powrócił on w ręce właściciela.