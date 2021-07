Bez zaskoczenia. Nowym trenerem Warty Gorzów został jej dotychczasowy drugi szkoleniowiec Paweł Posmyk

Tym samym to pod kierunkiem Posmyka i jego asystenta Roberta Wojsznisa od wtorku będą przygotowywać się gorzowianie do rozgrywek. W nich warciarze spotkają się z czteroma beniaminkami. W tym tygodniu awans na czwarty szczebel w Polsce uzyskały Karkonosze Jelenia Góra, które wyeliminowały w barażu o trzecią ligę Lechię Dzierżoniów z dolnośląskiego. Do trzeciej ligi weszła też Odra Wodzisław Śląski, po tym jak pokonała w dwumeczu Raków II Częstochowa. Warta będzie też rywalizować z Lechią Dzierżoniów z grupy opolskiej oraz nasza Carina Gubin.

Niemniej zgodnie z doniesieniami serwisu dolfutbol.pl, Ruch zrezygnuje z awansu, a drugi w czwartej lidze LZS Starowice Dolne ma nie być zainteresowanym miejscem w trzeciej lidze. O tym, kto zastąpi zdzieszowiczan, czy Foto-Higiena Gać, a więc spadkowicz z trzeciej ligi czy też Agroplon Głuszyna, czyli trzecia ekipa czwartej ligi w Opolskiem powinniśmy dowiedzieć się w poniedziałek.