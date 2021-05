Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Bezrobocie w Lubuskiem. W których lubuskich powiatach stopa bezrobocia jest najwyższa? Gdzie o pracę jest najłatwiej?

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze jak co miesiąc przedstawił dane dotyczące bezrobocia w lubuskich powiatach. Wynika z nich, że stopa bezrobocia w Lubuskiem wzrosła w stosunku do kwietnia zeszłego roku, ale zmalała w porównaniu z marcem 2021 r. Sprawdziliśmy, gdzie w Lubuskiem bezrobocie jest najwyższe, a gdzie najniższe.



Na koniec kwietnia 2021 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23.087 bezrobotnych, w tym 13.060 kobiet, które stanowiły 56,6 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 783 osoby (o 3,3 proc). W stosunku do kwietnia 2020 r. liczba bezrobotnych była większa o 1474 osoby (o 6,8 proc).



W kwietniu odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych zarówno wśród osób poprzednio pracujących (o 685 osób), jak również wśród osób dotychczas niepracujących (o 98 osób). W trudnej sytuacji na rynku pracy są bezrobotni powyżej 50 roku życia. Na koniec kwietnia, w województwie lubuskim, było ich 5.998 osób, czyli 26 proc. ogółu bezrobotnych. W tym miesiącu zarejestrowano 467 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a wyłączono z ewidencji bezrobotnych 652 osoby.



Gdzie w Lubuskiem bezrobocie jest najwyższe, a w których powiatach o pracę jest łatwiej? Przekonasz się o tym na kolejnych slajdach tej galerii >>>



