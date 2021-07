Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/16]

Bezrobocie w Lubuskiem. W których powiatach jest najwyższe, a gdzie najniższe? Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze co miesiąc przedstawia dane, dotyczące bezrobocia w Lubuskiem. Sprawdziliśmy, jak kształtuje się stopa bezrobocia w lubuskich powiatach, gdzie jest największa, a gdzie najniższa. Najnowsze dane pochodzą z maja 2021 r.



Na koniec maja 2021 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 22.194 bezrobotnych, w tym 12.667 kobiet, które stanowiły 57,1 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 893 osoby (o 3,9 proc.). W stosunku do maja 2020 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 971 osób (o 4,2 proc.).



W maju odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych zarówno wśród osób poprzednio pracujących (o 876 osób), jak również wśród osób dotychczas nie pracujących (o 17 osób). Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w trzynastu powiatach. Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w jednym powiecie. W sumie w maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 2.302 nowych bezrobotnych.



Na kolejnych slajdach galerii znajdziesz informacje o stopie bezrobocia w poszczególnych lubuskich powiatach. Posegregowaliśmy je od powiatów, gdzie bezrobocie jest najniższe, do tych, gdzie jest najwyższe >>>



Wideo: Bezrobocie w Polsce maleje