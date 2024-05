Biało-czerwony bieg w Gorzowie. Trzy kilometry na święto 3 Maja

- Łączenie święta ze sportem zawsze jest na plus – mówił nam w piątkowe popołudnie Marcel Prędkiewicz. To zwycięzca VII Biegu Konstytucji 3 Maja, który odbył się przy okazji wojewódzkich obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. 24-latek przebiegł dystans trzech kilometrów – to oczywiste nawiązanie do daty – w czasie 9 min. 7 sek.

- Rok temu byłem drugi, dzisiaj jestem pierwszy. Jestem zadowolony – mówił nam zawodnik Wierzbicki Running Project. W biegu wziął udział, żeby spotkać się ze znajomymi, podzielić z nimi pasję biegania i świętować 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.