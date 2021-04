Biedronka z ogromną karą! Sieć musi zapłacić ponad 60 mln zł. UOKiK udowodnił, że klienci byli wprowadzani w błąd Jakub Pikulik

UOKiK nałożył ponad 60 mln zł kary na spółkę Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka. Właściciel sieci Biedronka wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcić ich decyzje zakupowe. Nieprawidłowości występowały w 27,8 proc. sklepów Biedronka skontrolowanych przez Inspekcję Handlową. Trwają kontrole innych sieci handlowych.