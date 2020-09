Bieg 7. Mostów w Łęknicy. Ponad 150 śmiałków, trudna trasa i pogoda idealna dla biegaczy - mamy zdjęcia!

To już kolejna edycja słynnego Biegu 7 Mostów. Zaczęła się tradycyjnie od biegu dzieci, które miały do pokonania 1,5 kilometra. Dystans głównego biegu to 10 kilometrów. Trasa malownicza, ale podobno dosyć trudna, co podkreśla Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy, który sam startował. - Trasa nie należy do najłatwiejszych i wcale nie jest tak łatwo przygotować się do tego biegu - mówił.