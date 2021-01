Bieg "Policz się z cukrzycą" odbędzie się w tym roku... wirtualnie. Ale spokojnie! W Zielonej Górze na biegaczy czekać będzie gotowa trasa

- W tym roku będzie wirtualnie, ale po oznaczonej trasie - mówi Radosław Brodzik z grupy Zielona Góro Zacznij Biegać , która co roku organizuje bieg w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Zapraszamy to w samo miejsce, które jest trasą biegu, od kiedy ZGZB organizuje bieg "Policz się z cukrzycą". Spotykamy się za halą lekkoatletyczną na terenie MOSiR-u [to okolice ulicy Urszuli] w tym lesie, gdzie od wielu lat odbywa się nasz bieg. Na trasie na pewno pojawi się ktoś z puszką.

- O 12.30 [w niedzielę, 31 stycznia] jest ten oficjalny start w całej Polsce - mówi Radek Brodzik. - Ale w zasadzie można już biegać, bo to bieg "wirtualny". W wielu miejscowościach te akcje odbywają się w zasadzie już przez cały czas. Ale my symbolicznie wystartujemy właśnie o 12.30 w dniu finału . Zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa. Na wspomnianym terenie będzie działał mobilny punkt startowy.

- Nie witać się, nie gromadzić - wymienia jeszcze R. Brodzik. - Ale by zachować troszeńkę tej fajnej atmosfery, to właśnie przygotowaliśmy trasę.

Akcja będzie miała podobny charakter, jak ostatni bieg Dobrych Mikołajów. Uczestnicy mogą biegać indywidualnie na wyznaczonej trasie. A potem swoją aktywnością pochwalić w sieci. Co parę minut do biegania będą dopuszczane kolejne osoby. Wszystko po to, by zachować względy bezpieczeństwa.