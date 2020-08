Biegną konie po... krajówce. Czyli co kucyk robił na środku jezdni?

Zwierzę brało udział w festynie

W pewnym momencie, gdy zwierzę się zatrzymało, policjantka wysiadła z radiowozu i przegoniła je na pobocze, aby nie stwarzało zagrożenia dla kierowców jadących drogą krajową. Po chwili kucyk pobiegł do lasu, a funkcjonariusze pojechali za nim. Po kilkudziesięciu metrach zwierzę zatrzymało się, a policjanci wyszli z radiowozu, żeby go złapać, co nie okazało się wcale łatwe. Kucyk nie pozwalał do siebie podejść i zachowywał się nerwowo.