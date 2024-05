Blisko 400 uczniów SP-8 w Zielonej Górze zatańczyło belgijkę. To nowa tradycja szkoły

Belgijka to same korzyści

Uczniowie SP-8 przygotowywali się do wspólnego zatańczenia belgijki od ponad miesiąca. Ćwiczyli między innymi na lekcjach wychowania fizycznego oraz na zajęciach SKS. Bardzo im się te próby podobały, zwłaszcza dwie próby generalne na szkolnym boisku.

Pomysłodawczynią i koordynatorem wydarzenia była Agnieszka Górecka, a organizatorem zespół do spraw promocji szkoły.

Uczniowie i nauczyciele nie kryli zadowolenia. Bo taniec poprawia humor, zmniejsza poziom stresu, pozytywnie wpływa na krążenie krwi, przez co pomaga szarym komórkom. Nie mówiąc o tym, że ruch dobrze wpływa na kondycję fizyczną. Poza tym to okazja do poznania się uczniów z różnych klas.