Błonia w Świebodzinie pięknieją z dnia na dzień. Zobaczcie zdjęcia z lotu ptaka

Zielona Góra. Trwają remonty kolejowe. Kiedy pojedziemy do stolicy szybko i bez przesiadek? Teraz podróż to masakra

Ostatnio jechałam do Warszawy pociągiem z Zielonej Góry przez Wrocław, bo trasa przez Poznań jest remontowana, prawie 10 godzin. To za komuny, na studiach jechałam pięć godzin - denerwuje się nasza Czytelniczka. - Samoloty z Babimostu wstrzymane. Masakra jakaś! Kiedy wreszcie będzie można jak na XXI wiek przystało, dostać się szybko do stolicy?