Bon turystyczny ważny tylko do marca przyszłego roku. Jeśli go nie wykorzystasz, to przepadnie!

Obostrzenia dotyczące obiektów noclegowych obowiązywały także w ferie i już wiadomo, że nie zostaną zniesione w czasie majówki. Okazja, żeby skorzystać z bonu turystycznego nadarzy się więc dopiero w wakacje. I będzie to ostatni dzwonek, bo rząd nie ma w planach przedłużania ważności bonu turystycznego. A ten zrealizować można jeszcze tylko do marca przyszłego roku. Kto tego nie zrobi, ten bezpowrotnie straci szansę na pieniądze.

Bon turystyczny jest dokumentem elektronicznym i aby go otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Został wygenerowany automatycznie w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a uprawnieni do otrzymania świadczenia muszą tylko bon aktywować. Trzeba więc zalogować za pomocą Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego, a później potwierdzić poprawności danych lub je zaktualizować. Bon w formie szesnastocyfrowego numeru otrzymamy SMS-em lub mailem. Numer ten okazujemy podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Polski Bon Turystyczny - na co można go wykorzystać?

Bonem turystycznym można zapłacić za pobyt w hotelu lub innym ośrodku noclegowym znajdującym się na terenie kraju. Sfinansować nim można także kolonie czy obozy. Co ważne - nie musi to być tylko wyjazd wakacyjny. Do stycznia 2021 można było korzystać z bonu turystycznego tylko na noclegi, obecnie jest też możliwe opłacenie bonem atrakcji na miejscu - między innymi wycieczek z przewodnikiem. Bonu turystycznego nie trzeba od razu wykorzystywać w całości. Można nim płacić wielokrotnie aż do wyczerpania środków.

