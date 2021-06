Boże Ciało. Procesje znów przejdą ulicami miast i wsi

W zeszłym roku procesje Bożego Ciała mogły odbywać się co najwyżej wokół świątyń. W tym roku - tak jak przed pandemią - wierni będą mogli iść w procesji nawet po głównych ulicach miejscowości. W czwartek 3 czerwca tak będzie choćby w Gorzowie, gdzie procesji przewodniczyć będzie bp Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski.

- W najbliższe Boże Ciało wiernych na procesjach może być więcej niż przed pandemią. Nie zdziwię się, gdy w czwartek na procesjach będą tłumy - mówił nam we wtorek 1 czerwca ks. Waldemar Kostrzewski, jeden z bardziej rozpoznawalnych duchownych w diecezji, na co dzień wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze.

- Podczas procesji obowiązują ograniczenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. Wierni mają obowiązek zachowywania dystansu minimum 1,5 metra, a jeśli nie jest to możliwe, powinni zasłaniać nos i usta maseczką - mówi ks. Andrzej Sapieha, notariusz kurii zielonogórsko-gorzowskiej. W rozmowie z nami dodaje, że procesje na ulicach miast są możliwe ze względu na luźniejsze obostrzenia sanitarne - Podczas uroczystości religijnych na zewnątrz nie ma limitów wiernych - mówi ks. Sapieha.

Ludzie garną się do spowiedzi

Dlaczego na procesjach można spodziewać się tłumów? Z jednej strony Boże Ciało to jedna z tych uroczystości, która od lat przyciąga tłumy wiernych. Z drugiej widać powrót do wiernych do świątyń.