Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 1.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Jasień: ul. Mickiewicza: 1, 4, 6, 16; ul. Obrońców: od 2 do 16 (parzyste), 7, 9. 3.01 od godz. 9:00 do 14:30

miejscowości Bobrzany 34, 58 do 67, działka 201/1 3.01 od godz. 8:30 do 14:30

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Świniary dla budynków od nr 2 do nr 10 oraz 90A. 2.01 od godz. 8:00 do 16:00

Chojna: 2, 3, od 5 do 10, 12, 13. 5.01 od godz. 8:30 do 13:30

powiat gorzowski

W miejscowości Janczewo 112 (leśniczówka)

3.01 od godz. 9:00 do 12:00

W miejscowości Janczewo 112 (leśniczówka)

4.01 od godz. 9:00 do 18:00

W miejscowości Zdroisko ul. Bukowa 11, 13, 15-44, ul. Miła, ul. Zdrojowa, ul. Brzozowa, ul. Dobra, ul. Strumykowa, ul. Świerkowa, ul. Cisowa,

3.01 od godz. 9:00 do 12:00

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Lubociesz.

4.01 od godz. 8:00 do 14:00

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Lipy.

4.01 od godz. 8:00 do 14:00

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Łośno ul. Boczna, Brzozowa, Malinowa, Wrzosowa, Bażantowa, Wilcza, Skowronkowa, Ptasia, Wichrowa, Zaciszna, Cicha, Bukowa, Porankowa, Zachodzącego Słońca, Lipowa od nr 4 do nr 12, od nr 48 do nr 69, od nr 90 do nr 94 oraz 120. Działki nr 27/10, 550/9.

4.01 od godz. 8:00 do 14:00