Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 10.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Lubiechów 17, 18, 20 do 42, działki 93/1, 97/6, 188, remiza, restauracja 18.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Lubiechów 17, 18, 20 do 42, działki 93/1, 97/6, 188, remiza, restauracja 17.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Wilczyce 16.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Lubiechów 43 do 51, działki 175, 176/3 16.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Rudziny 1 do 14, 26, 27, 53, 54, działki 167, 456/5, 456/6, 460, sklep 15.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Szprotawa ul. Młynarska 3, 4, działka 166/5 11.01 od godz. 10:00 do 15:00

miejscowości Małomice ul. Głowackiego 12, Matejki 7a, 14, 16a 11.01 od godz. 7:00 do 13:00

Lubsko: ul. 1 Maja: 1, 1A, 3, działka nr: 65/8, 3 Maja: 11, 13, 15, 17, 17C, 30, 32, działki nr: 241/5, /7, /8, ul. Artyleryjska: 1, 2, 2A, 2B, 3, 5, 7. 17.01 od godz. 8:30 do 13:00

Kadłubia: 78, działki nr: 319/49, /64, /65, 333, Żary: ul. Gospodarcza: przepompownia, działka nr: 2/32, oświetlenie drogowe, Rondo Tadeusza Ślusarskiego: oświetlenie drogowe. 13.01 od godz. 8:30 do 20:00

miejscowości Grójec Wielki 17 do 17d, działki 100/7, 100/8, 100/13, 111, 110/2, 382/7 11.01 od godz. 11:00 do 15:00

Dąbrowiec: od 1 do 12, działki nr: 87/2, 111/4, 112/2. 11.01 od godz. 8:45 do 15:00

Stare Czaple: Ranczo Gozdawa, działka nr: 486. 11.01 od godz. 8:15 do 13:45

miejscowości Wąchabno 20 do 30, działki 166 do 170, 170/1, 171/1 do 171/3, 171, 172/2, 172/3 11.01 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Słone: działka 141/10, ul. Spokojna 44, działka 141/16 15.01 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Orzewo: 15, 15A, 15B, działka 84/82 przepompownia ścieków nr 6 11.01 od godz. 8:30 do 13:30

miejscowości Płoty: ul. Bananowa, Morelowa działki 200/36, 200/38, Sadowa 69, działki 200/31, 200/32 11.01 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowości Siedlisko ul. Głogowska 42, 39 do 47 (nieparzyste), działki 621/7, 621/8, 912/20, Kasztanowa 1 do 7, działki 909/57, 909/58 17.01 od godz. 8:30 do 14:30

Gubin: ul. Piastowska: 60, 64, 66, 67, 67A, 67B, działki nr: 190/10, 192/17, ul. Sportowa: działka nr: 189. 11.01 od godz. 8:30 do 14:00

Lubsko: ul. Kosmonautów: 3, 6, ul. Zielna: 1, 1A, 2, 3, 4, 5. 19.01 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Nowa Sól ul. Ceglana działki 186/1, 186/2, 193/1, fermy 15.01 od godz. 8:30 do 12:00

miejscowości Bytom Odrzański ul. Akacjowa, Aleja Złotej Jesieni, Cmentarna 1, działki 235/6, 451/3, 457/10, Dębowa, Klonowa, Kopernika 4, Lipowa, Mickiewicza, Topolowa, Żeromskiego 15.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Kargowa ul. Łąkowa 2, 2a, 2b 19.01 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Bełcze 19, działka 125, Dom Pomocy Społecznej 16.01 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowości Klępina: ul. Lubuska 19B 15.01 od godz. 12:00 do 16:00

miejscowości Nowogród Bobrzański: ul. Zielona 1 15.01 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Podbrzezie Dolne ul. Boczna, Główna 1 do 11, 16 do 22, działki 149/5, 149/6, 276/3, 305/2, 305/16, 305/17, 305/18, 1272/2, Zygmuntowska 20, działki 287/1

16.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Borów Wielki 56, 58 do 67, 70 do 72a, działki 287

22.01 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Wierzbnica 5, 9a, 11 do 15, działki 66

23.01 od godz. 8:30 do 14:30

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra: ul. Staszica 5

15.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Zielona Góra: ul. Drzonków - Agrestowa 4, 6, 8, Drzonków - Kwiatowa 2, 4, 7, 17B, 19, 19B, działki 149/16, 149/17, 149/18, 223/49, 223/50, Racula - Dunikowskiego 5, 8, 8A, 13, 14, 16, 18, działka 223/37, Racula - Kosmowskiej od 22 do 36 (parzyste), Racula - Kwiatowa 2, Lipińskiego 2, 3, 6, Racula - Modrzejewskiej 8, od 10 do 17, 19, 19A, 19B, 21, 23, Racula - Oliwkowa, Racula - Witkiewicza 11, 15, działki 223/51, 233/36, 956

17.01 od godz. 8:00 do 16:00