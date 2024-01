Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 18.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (18.01 11:05) nie ma prądu w lubuskim?

W miejscowości Przemysław. 18.01 od godz. 8:30 do 14:00

Przerwa w dostawie energii w miejscowości Skwierzyna ul. Ceglana Góra 3, 4 5, 7, 8, 8B, 8c, 9, dz. nr 177/2. 18.01 od godz. 8:30 do 14:30

Grabik: 79D, 79E, 79G, działki nr: 184/18, /20, /21, /24. 18.01 od godz. 9:30 do 14:00

Lubrza: Nenufarów: 5, 5A, 6, 13, 15, 16, 18, 20, 32, 24, działki nr: 607/2, /6, /19, /55, 87. 18.01 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowości Lubiechów 17, 18, 20 do 42, działki 93/1, 97/6, 188, remiza, restauracja 18.01 od godz. 8:00 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Żodyń ul. Polna nr: 2, 3, 4, 5, 5B, 7, 7A, 8, przepompownia ścieków, działki nr: 418/5, 418/6, 439/6. 19.01 od godz. 8:00 do 15:00

Żary: ul. Jagiellońska: 7, 7B, 9, 15, Żabka. 23.01 od godz. 11:00 do 17:00

Królów: działki nr: 9/4, 30/1. 23.01 od godz. 8:30 do 11:30

Stare Czaple: Ranczo Gozdawa, działka nr: 486. 23.01 od godz. 8:00 do 14:00

Grabik: 105, 106, 108, działki nr: 2/45, /49, /53, od 2/61 do 2/78. 22.01 od godz. 11:30 do 14:30

Jasionów: 1, 2, 3. 22.01 od godz. 8:15 do 14:45

Stare Czaple: Ranczo Gozdawa, działka nr: 486. 22.01 od godz. 8:00 do 14:00

Lubsko: ul. Kosmonautów: 3, 6, ul. Zielna: 1, 1A, 2, 3, 4, 5. 26.01 od godz. 8:30 do 14:00

Dębinka: od 43 do 58, świetlica, stacja PKP, działki nr: 390/1, 500/2. 25.01 od godz. 8:30 do 11:30

Łuków, Marcinów, Niwica: 116, 117, Wierzbięcin. 24.01 od godz. 9:00 do 11:00

powiat żagański

miejscowości Szprotawa ul. 11 Listopada działki 1075 do 1080, Powstańców Śląskich 1, 14, działki 1081 do 1088

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Wilczyce

24.01 od godz. 8:30 do 14:30

Żagań: ul. Północna: 3C, 5, 5A, 5B, 9, 11, 17, 21, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 43, działki nr: 681, 890.

25.01 od godz. 9:00 do 11:00

powiat zielonogórski

Cigacice: ul. Klonowa: 5, 7, 7A, 9.

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Kargowa ul. Łąkowa 2, 2a, 2b

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

Sulechów: garaże na ul. Poznańskiej.

20.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Słone: działka 141/10, ul. Spokojna 44, działka 141/16

24.01 od godz. 8:30 do 12:30

powiat krośnieński

Bytnica: działki nr: 75/2, 80/2.

22.01 od godz. 8:30 do 13:30