Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 18.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski

Brody, ul. Akacjowa od nr 44-92 i 38 do leśniczówki

24.06 od godz. 8:30 do 12:00

Brody, ul. Piaskowa od nr 3-87

24.06 od godz. 11:00 do 14:30

miejscowości Belęcin 18, 19, 20, 22, 79 do 97, 105 do 113, sala gimnastyczna, stodoła RSP, sklep

18.06 od godz. 8:30 do 13:30

powiat zielonogórski

Boryń; Górki Małe od 17 do 20, od 22 do 27, działki nr 94, 145, 149.

18.06 od godz. 8:30 do 15:30

miejscowości Grabowiec 24a, 24c, działka 343

21.06 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Pyrnik 1 do 11, 65 do 74

21.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat słubicki

Radzików: szkółka leśna.

18.06 od godz. 8:30 do 20:00