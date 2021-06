Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 23.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

NOWE Czy Krychowiak zagra ze Szwecją? "Odcierpiał swoje za kartki. Wierzę w to, że może być bohaterem meczu"

Grzegorz Krychowiak odcierpiał swoje za czerwoną kartkę. Głęboko wierzę w to, że pokaże na co go stać i może nawet będzie bohaterem meczu ze Szwecją. Bardzo bym mu tego życzył, bo on bardzo przeżył tę sytuację. Kamień spadł z serca po remisie z Hiszpanią - podkreśla przed meczem ze Szwecją rzecznik prasowy reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.